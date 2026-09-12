Temettü kararlarını açıklayan şirketler arasında Metropal Kurumsal Hizmetler A.Ş. (MCARD), Umpaş Holding A.Ş. (UMPAS), Diriteks Diriliş Tekstil Sanayi ve Ticaret A.Ş. (DIRIT) ile Birko Birleşik Koyunlulular Mensucat Ticaret ve Sanayi A.Ş. (BRKO) yer aldı.

MCARD'dan hisse başına 2,57 TL brüt temettü

Metropal Kurumsal Hizmetler A.Ş. (MCARD) Yönetim Kurulu, pay sahiplerine temettü dağıtılması yönünde karar verdi. Şirketin açıklamasına göre hisse başına 2,5711011 TL brüt, 2,1854359 TL net temettü ödenecek.

MCARD'ın temettü ödemesinin 23 Ekim tarihinde gerçekleştirilmesi planlanıyor.

UMPAS temettü dağıtmayacak

Umpaş Holding A.Ş. (UMPAS) Yönetim Kurulu, bu dönem temettü dağıtılmamasına karar verdi. Şirketin açıklamasında hisse başına brüt ve net temettü tutarı dağıtım yapılmayacağı şeklinde belirtildi.

DIRIT'ten kar payı ödemesi yok

Diriteks Diriliş Tekstil Sanayi ve Ticaret A.Ş. (DIRIT) de temettü dağıtmama kararı alan şirketlerden oldu. Yönetim kurulu kararına göre şirket, bu dönemde pay sahiplerine kar payı ödemesi gerçekleştirmeyecek.

BRKO da temettü dağıtmayacak

Birko Birleşik Koyunlulular Mensucat Ticaret ve Sanayi A.Ş. (BRKO) Yönetim Kurulu da temettü dağıtılmaması yönünde karar aldı. Şirketin açıklamasında brüt ve net temettü tutarı dağıtılmayacak olarak yer aldı.

Böylece temettü kararlarını açıklayan 4 şirket arasında yalnızca MCARD pay sahiplerine kar payı dağıtma kararı alırken, UMPAS, DIRIT ve BRKO bu dönem temettü ödemesi yapmayacak.