Yüce Auto'dan Sürdürülebilir Başarı

Yüce Auto, üçüncü kez Türkiye'nin En İyi İş Yeri seçilerek, çalışan odaklı yaklaşım ile iş yeri kültürünün oluşturmasının, sürdürülebilir başarı için önemli bir anahtar olduğuna da dikkat çekmiş oldu.

Best Employers Programı, İnsan Kaynakları ve Yönetim Danışmanlığı alanında dünya lideri Kincentric tarafından Türkiye’de 2006 yılından bu yana en geniş katılımlı iş yeri araştırması olarak öne çıkıyor. Programda “En İyi İş Yeri” ödülünü alan şirketler , çalışan bağlılığının yanında, çeviklik, motive edici liderlik ve yetenek odaklılık, kapsamlı eğitim ve geliştirme programları gibi kriterlere göre ve çalışanların görüşleri doğrultusunda belirlendi.

2023 yılı En İyi İş Yerleri programı kapsamında 1 Ekim 2022 - 30 Eylül 2023 tarihleri arasında araştırmaya katılan 40 farklı sektör ve yaklaşık 380 şirket arasında yaklaşık 250 şirket değerlendirildi. Türkiye’de çalışanları için en iyi çalışan deneyimi ve iş yeri ortamını yaratan 35 şirket kendi çalışanları tarafından “Kincentric Best Employer - En İyi İş Yeri” olarak ödüllendirildi.