Tera Yatırım Holding A.Ş., Peker GYO paylarına ilişkin zorunlu pay alım teklifinde yeni bir adım attı. Holding, 16-29 Eylül 2026 tarihleri arasında gerçekleştirilmesi planlanan zorunlu pay alım teklifinin mevcut piyasa koşulları dikkate alınarak ertelenmesini talep etti.

17 Eylül’de SPK’ya yapılan başvuruda, Borsa İstanbul’da son dönemde yaşanan sert fiyat hareketleri, piyasa likiditesindeki daralma ve pozisyon tasfiyelerinin piyasa üzerindeki etkilerine dikkat çekildi.

Başvuruda ayrıca bazı portföy yönetim şirketlerinin yatırım fonlarında yaşanan katılma payı iade ödemelerindeki temerrütlerin de piyasa koşulları üzerindeki etkisine işaret edildi.

Teklif fiyatına da itiraz

Tera Yatırım Holding’in SPK başvurusundaki bir diğer başlık ise zorunlu pay alım teklifinin fiyatı oldu.

Holding, teklif fiyatının hesaplanmasında dikkate alınan işlemlerden birinin Tera Portföy Üçüncü Hisse Senedi Serbest (TL) Fon (Hisse Senedi Yoğun Fon) tarafından gerçekleştirildiğini belirtti.

Söz konusu fonun Tera Yatırım Holding tarafından yönetilmediğine dikkat çeken şirket, bu nedenle ilgili işlemin kendisine atfedilmesine ve işlem fiyatının zorunlu pay alım teklifinin belirlenmesinde esas alınmasına itiraz etti.

Tera Yatırım Holding, SPK’dan hem zorunlu pay alım teklifinin takviminin mevcut piyasa koşulları çerçevesinde yeniden değerlendirilmesini hem de teklif fiyatının söz konusu itirazlar dikkate alınarak yeniden ele alınmasını istedi.

Başvuruyla ilgili nihai kararın SPK tarafından verilmesi bekleniyor.