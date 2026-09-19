Trendyol Süper Lig'in 6. haftasında Trabzonspor evinde karşılaştığı Galatasaray'ı 4-0'lık skorla mağlup etti.
Maçtan dakikalar (İkinci yarı)
50. dakikada Roland Sallai'nin ceza sahası dışında sağ tarafından sert vuruşunda kaleci Onana, meşin yuvarlağı kornere çeldi.
75. dakikada Muhammed Salah'ın sağ taraftan kullandığı serbest vuruşta ceza sahası içinde Onuachu'nun kafa vuruşunda meşin yuvarlak yandan dışarı çıktı.
80. dakikada Ozan Tufan'ın pasında defansın arkasına sarkan Muhammed Salah, ceza sahası içine girip düzgün vuruşla meşin yuvarlağı ağlara gönderdi. 4-0
Hakemler: Batuhan Kolak, İbrahim Çağlar Uyarcan, Candaş Elbil
Trabzonspor: Onana, Pina, Nwaiwu, Savic (Cenk Özkaçar dk. 87), Mustafa Eskihellaç, Melih Kabasakal, Fabinho, Muçi (Ozan Tufan dk. 59) Saviola (Cabral dk. 72), Muhammed Salah (Aral Şimşir dk. 87), Dju (Onuachu dk. 59)
Yedekler: Ahmet Doğan Yıldırım, Erol Can, Samet Akaydın, Umut Nayir, Onuachu, Metehan Mimaroğlu
Teknik Direktör: Thomas Reis
Galatasaray: Uğurcan Çakır, Roland Sallai (Kazımcan Karataş dk. 73), Davinson Sanchez, Abdülkerim Bardakcı, Ismail Jakobs (Eren Elmalı dk. 68), Lucas Torreira (Lesley Ugochukwu dk. 68), Gabriel Sara (Batrakov dk. 68), Leroy Sane, Yunus Akgün, Rafael Leao, Deniz Gül (Barış Alper Yılmaz dk. 46)
Yedekler: Jankat Yılmaz, El Chadaille Bitshiabu, İlkay Gündoğan, Renato Nhaga, Arda Ünyay
Goller: Muhammed Salah (dk. 4 , 44 ve 80), Saviolo (dk. 39) (Trabzonspor)
Kırmızı kartlar: Okan Buruk (dk. 71), Lesley Ugochukwu (dk. 86) (Galatasaray)
Sarı kartlar: Muçi, Savic, Muhammed Salah, Onana (Trabzonspor), Sane (Galatasaray)