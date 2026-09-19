Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK) verilerine göre, ağustos ayında Türkiye genelindeki şarj ağı işletmecilerinin istasyonlarında toplam 3 milyon 527 bin 70 şarj işlemi gerçekleştirildi. Bu işlemlerde tüketilen elektrik miktarı 97 bin 469 MWh olurken, şarj başına ortalama tüketim 27,63 kWh olarak hesaplandı.

Toplam şarj süresi de dikkat çekici seviyeye ulaştı. Ağustos ayında elektrikli araçların şarj edilmesi için geçirilen toplam süre 3 milyon 650 bin 668 saat oldu.

En yoğun saatler 16.00-19.00 arası

Elektrikli araçların şarj alışkanlıklarında günün belirli saatleri öne çıktı. Ağustos ayında en yüksek saatlik elektrik tüketimi 16.00-17.00 arasında 6 bin 496 MWh ile gerçekleşti.

Bu saat dilimini 17.00-18.00 arasında 6 bin 487 MWh, 18.00-19.00 arasında ise 6 bin 435 MWh tüketim izledi. Böylece yalnızca 16.00-19.00 saatleri arasında elektrikli araçların şarj edilmesinde 19 bin 419 MWh elektrik kullanıldı.

Günün en düşük tüketimi ise 04.00-05.00 saatleri arasında kaydedildi. Bu zaman diliminde tüketim 922 MWh seviyesinde kaldı.

Hafta sonu tüketimi hafta içini geçti

Günlük tüketim verileri de elektrikli araçların şarj edilmesinde hafta sonu yoğunluğuna işaret etti. Ağustos ayında cumartesi günü 17 bin 535 MWh, pazar günü ise 17 bin 280 MWh elektrik tüketildi.

Hafta içindeki en yüksek günlük tüketim 14 bin 995 MWh ile pazartesi günü gerçekleşirken, en düşük tüketim 11 bin 64 MWh ile salı günü kaydedildi.

Türkiye'de 48 bin 649 şarj noktası bulunuyor

Şarj altyapısındaki büyüme de sürüyor. Türkiye genelinde ağustos itibarıyla 48 bin 649 şarj noktası bulunuyor.

Bu noktaların 21 bin 116'sı DC hızlı şarj, 27 bin 533'ü ise AC şarj noktalarından oluşuyor. DC istasyonların sayısındaki artış, elektrikli araçların daha kısa sürede şarj edilebilmesine imkan sağlıyor.

Şarj tüketiminin yüzde 62'si yeşil istasyonlardan

Ağustosta gerçekleşen toplam elektrik tüketiminin önemli bir bölümü yenilenebilir enerji kaynaklarından üretildi. Şarj istasyonlarında tüketilen elektriğin 60 bin 621 MWh'lik kısmı, toplam tüketimin yüzde 62,20'sine karşılık geldi.

Bu tüketim, YEK-G belgeli yeşil şarj istasyonlarında gerçekleştirildi. Söz konusu istasyonlarda kullanılan elektriğin tamamı yenilenebilir enerji kaynaklarından üretildi.

EPDK'nın şarj hizmeti piyasasına ilişkin verileri, elektrikli araç kullanımındaki artışla birlikte Türkiye'nin elektrik talebinde yeni bir tüketim alanının oluştuğunu da ortaya koyuyor. Saatlik ve günlük tüketim verilerinin takip edilmesi, şarj altyapısının hangi zaman dilimlerinde daha yoğun kullanıldığının görülmesine imkan sağlıyor.

Türkiye'deki şarj istasyonlarının konumu, soket sayısı, şarj tipi ve gücü, anlık müsaitlik durumu, ödeme yöntemleri ve fiyat bilgileri ise EPDK'nın Şarj@TR mobil uygulaması üzerinden takip edilebiliyor.