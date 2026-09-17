Marka, ağırlıklı olarak lise ve üniversite çağındaki gençlere yelken eğitimi veren Youth Sailing Academy’nin sponsoru oldu. İş birliği kapsamında OMODA | JAECOO kimliğiyle giydirilen eğitim ve yarış yelkenlisi, gençlerin yelken eğitimlerinde aktif olarak kullanılmasının yanı sıra 25. Bosphorus Cup ve Cumhurbaşkanlığı 7. Uluslararası Yat Yarışları gibi önemli organizasyonlarda da mücadele edecek. Nisan ayına kadar devam edecek iş birliğiyle OMODA | JAECOO, gençlerin yelken sporunda deneyim kazanmasına ve yelken kültürünün yeni nesiller arasında yaygınlaşmasına katkı sağlamayı hedefliyor.

Gençlerin spor yoluyla gelişimini desteklemeyi odağına alan OMODA | JAECOO, Youth Sailing Academy ile gerçekleştirdiği sponsorluk iş birliğiyle yelken sporuna destek veriyor. Eğitim ve yarış deneyimini aynı platformda buluşturan proje kapsamında OMODA | JAECOO kimliğiyle hazırlanan yelkenli, bir yandan gençlerin eğitimlerine hizmet ederken diğer yandan Türkiye’nin önemli yelken organizasyonlarında genç sporculara yarış deneyimi kazandıracak.

Mevcut kadrosu FMV Işık Okulları öğrencilerinden oluşan takım, katıldığı organizasyonların en genç ekiplerinden biri olarak da dikkat çekecek. İş birliği kapsamında gençlerden oluşan ekip, nisan ayına kadar İstanbul’da gerçekleştirilecek farklı yelken yarışlarında OMODA | JAECOO markalı yelkenliyle mücadele edecek. Takvimin öne çıkan organizasyonları arasında 25. Bosphorus Cup ve Cumhurbaşkanlığı 7. Uluslararası Yat Yarışları kapsamında Cumhuriyet Kupası Yarışları’nda da yer alacak.

OMODA | JAECOO markalı yelkenli İstanbul Boğazı’na çıkıyor!

Yelken dünyasının Türkiye’deki önemli buluşmalarından Bosphorus Cup, bu yıl da İstanbul Boğazı’nı benzersiz bir yarış parkuruna dönüştürecek. OMODA | JAECOO, Youth Sailing Academy iş birliğiyle organizasyonda yer alırken, markanın kimliğini taşıyan yelkenli de genç ekibiyle İstanbul’un simgesel silueti önünde mücadele edecek.

19 Eylül’de gerçekleştirilecek Boğaz etabı, genç yelkenciler için önemli bir yarış deneyimi sunacak. Organizasyonun en genç ekipleri arasında yer alacak takım, Türkiye’nin önde gelen yelken organizasyonlarından birinde yarışarak hem deneyim kazanacak hem de takım çalışması, disiplin ve dayanışma gibi sporun kazandırdığı değerleri geliştirme fırsatı bulacak.

OMODA | JAECOO yenilikçi, dinamik ve yeni nesil yaşam tarzını odağına alan marka yaklaşımı da genç yelkencilerin enerjisi ve yelken sporunun dinamizmiyle buluşacak.

Yarış teknesi aynı zamanda gençlerin eğitimine hizmet edecek!

OMODA | JAECOO’nun Youth Sailing Academy ile gerçekleştirdiği iş birliği, yarış parkurlarının ötesinde gençlerin yelken eğitimine uzun vadeli katkı sağlamayı amaçlıyor. Marka kimliğiyle giydirilen yelkenli, katılacağı yarışların dışında Youth Sailing Academy bünyesindeki eğitimlerde aktif olarak kullanılmaya devam edecek. Böylece gençler, temel yelken eğitimlerinden yarış deneyimine uzanan süreçte aynı tekne üzerinde kendilerini geliştirme fırsatı yakalayacak. Proje, gençlerin yelken sporuyla tanışmasına, denizcilik kültürüyle bağ kurmasına ve takım halinde hareket etme becerilerini geliştirmesine katkı sağlayacak.

OMODA | JAECOO, Youth Sailing Academy sponsorluğuyla gençlerin spor aracılığıyla gelişimini desteklerken, yelken sporunun ve denizcilik kültürünün yeni nesiller arasında yaygınlaşmasına da katkıda bulunmayı hedefliyor. Marka, gençlere deneyim ve gelişim alanı açan bu iş birliğiyle sporun birleştirici gücünü sosyal fayda yaklaşımıyla buluşturuyor.