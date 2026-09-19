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TFF 3. Lig 1. Grup 3. haftasında Karabük İdman Yurdu, evinde karşılaştığı Karadeniz Ereğli 1980 Spor Kulübü ile 0-0 berabere kaldı.

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