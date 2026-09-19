Soruşturma, 15 Eylül’de 22 ilde gerçekleştirilen operasyonla gündeme gelmişti. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu tarafından yürütülen çalışma kapsamında, tedarikçi konumundaki 41 şüpheli hakkında gözaltı kararı alınırken, iş yeri ve ikamet adreslerinin bulunduğu 22 ilde toplam 109 adreste arama yapılması kararlaştırılmıştı.

Tarladan markete uzanan fiyat zinciri mercek altında

Soruşturmanın odağında yaş sebze ve meyvenin üreticiden tüketiciye ulaşana kadar geçirdiği fiyat yolculuğu bulunuyor. Dosya kapsamında Rekabet Kurulu, Ticaret Bakanlığı ile İstanbul, Ankara, İzmir, Mersin ve Antalya büyükşehir belediyelerinin hal müdürlüklerinden bilgi ve raporlar talep edildi.

Ayrıca Vergi Denetim Kurulu’nun çalışması kapsamında 1029 çiftçinin beyanına başvurulduğu bildirildi. Böylece soruşturmada yalnızca dağıtıcı firmaların işlemleri değil, tedarik zincirinin farklı aşamalarındaki fiyat oluşumu da incelendi.

Operasyonda ilk aşamada 41 dağıtıcı firma yöneticisi hakkında gözaltı kararı verildi. Emniyet ekiplerinin çalışmaları sonucunda 40 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Bir şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışmalar ise sürüyor.

40 şüphelinin tamamı tutuklandı

Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheliler, Çağlayan’daki İstanbul Adliyesi’ne sevk edildi. Savcılık ifadelerinin ardından 40 şüpheli tutuklama talebiyle sulh ceza hakimliğine gönderildi.

Hakimlik, savcılığın talebini kabul ederek 40 şüphelinin tamamının tutuklanmasına karar verdi. Böylece 15 Eylül’de başlayan operasyonun adli sürecinde önemli bir aşamaya geçilmiş oldu.

Soruşturmanın yaş sebze ve meyve piyasasındaki fiyat oluşumuna ilişkin tüm yönleriyle sürdüğü bildirildi.