Trendyol 1. Lig'in 8. haftasında Batman Petrolspor, sahasında Bursaspor'a 2-1 mağlup oldu.
Stat: Batman Şehir
Hakemler: Ali Yılmaz, Muhammet Ali Doğan, Kurtuluş Aslan
Batman Petrolspor: Çağlar Şahin Akbaba, Metehan Mert, Jin-Ho Jo, Biron, Lezama (Sami Gökhan Altıparmak dk. 46), Imeri (Gökhan Karadeniz dk. 89), Macedo, Rahman Buğra Çağıran (Henrique dk. 54), Cissokho (David dk. 89), Polat Yaldır (Ömürcan Artan dk. 54), De Sousa
Teknik Direktör: Selçuk Şahin
Bursaspor: Kerem Matışlı, Emirhan Başyiğit, Sepulveda, Halil Akbunar (Hüseyin Maldar dk. 24), Lincoln, Iheanacho, Zeki Yavru (Rahmetullah Berişbek dk. 77), Alperen Babacan, Bayramov (Barış Gök dk. 36), Eyüp Akcan (Emir Kaan Gültekin dk. 46), Saranic (Soner Aydoğdu dk. 36)
Teknik Direktör: Mustafa Er
Goller: Macedo (dk. 29) (Batman Petrolspor), Iheanacho (dk. 60 pen. ve dk. 85) (Bursaspor)
Sarı kartlar: Rahman Buğra Çağıran, Ömürcan Artan, Imeri (Batman Petrolspor), Barış Gök (Bursaspor)