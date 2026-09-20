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Nesine 3. Lig 3. Grupta ligin 3. haftasında Erciyes 38 Futbol Spor Kulübü, deplasmanda oynadığı maçta Diyarbekirspor ile golsüz berabere kaldı.

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