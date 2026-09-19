Başakşehir FK, Trendyol Süper Lig'in 6. haftasında konuk ettiği Gençlerbirliği'ni 4-0 mağlup etti.
Maçtan dakikalar (İkinci yarı)
51. dakikada Davie Selke, ceza sahası içinde Dimitris Goutas'ın müdahalesi sonrası yerde kaldı. Hakem Atilla Karaoğlan, penaltı noktasını gösterdi.
53. dakikada penaltıyı kullanmak üzere topun başına geçen Selke, meşin yuvarlağı yerden bir vuruşla kaleci İrfan Can'ın solundan ağlara yolladı. 3-0
65. dakikada sağ taraftan Olsen'in yerden pasında ceza sahası içi sağ çaprazda topla buluşan Shomurodov'un vuruşunda meşin yuvarlak uzak direk dibinden filelere gitti. 4-0
Stat: Fatih Terim
Hakemler: Atilla Karaoğlan, Ceyhun Sesigüzel, Ogün Kamacı
Başakşehir FK: Muhammed Şengezer, Michal Karbownik, Emin Bayram, Ousseynou Ba, Saba Kharebashvili, Olivier Kemen (Jakub Kaluzinski dk. 62), Umut Güneş (Onur Ergün dk. 62), Andreas Skov Olsen, Eldor Shomurodov (Berkay Özcan dk. 77), Ivan Brnic (Abbosbek Fayzullayev dk. 77), Davie Selke (Bertuğ Yıldırım dk. 69)
Yedekler: Deniz Dilmen, Onur Bulut, Hamza Güreler, Christopher Operi, Yusuf Sarı
Teknik Direktör: Nuri Şahin
Gençlerbirliği: İrfan Can Eğribayat, Pedro Pereira, Dimitris Goutas, Thalisson, Abdurrahim Dursun (Metehan Baltacı dk. 83), Ousmane Diabate (Salih Uçan dk. 62), Adama Traore (Rafael Luis dk. 24), Oğulcan Ülgün, Franco Tongya, Tiago Gouveia (Prince Martor dk. 83), Pedro Mendes (Sekou Koita dk. 46)
Yedekler: Gökhan Akkan, Muhammet Çavuşoğlu, Yiğit Hamza Aydar, Fıratcan Üzüm, Victor Orakpo
Teknik Direktör: Metin Diyadin
Goller: Andreas Skov Olsen (dk. 9), Eldor Shomurodov (dk. 33 ve 65), Davie Selke (dk. 53 pen.) (Başakşehir FK)
Sarı kartlar: Umut Güneş, Olivier Kemen (Başakşehir FK), Abdurrahim Dursun (Gençlerbirliği)