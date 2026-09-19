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Goller: Andreas Skov Olsen (dk. 9), Eldor Shomurodov (dk. 33 ve 65), Davie Selke (dk. 53 pen.) (Başakşehir FK)

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Başakşehir FK, Trendyol Süper Lig'in 6. haftasında konuk ettiği Gençlerbirliği'ni 4-0 mağlup etti.

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