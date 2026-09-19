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Ünlülere yönelik uyuşturucu soruşturmasında 3 şüpheli için tutuklama talebi

Aras Bulut İynemli, Seyfullah Sağır, Melis Sezen, Hande Demir, Melis İşiten, Yeşim Yeşilçimen, Anıl Durmuş, Yağız Sabuncuoğlu, Aytaç Kart, Muhammet Kahyaoğlu, Aydan Osmanoğlu ve Melisa Şenolsun, Adli Tıp Kurumundaki işlemlerinin tamamlanmasının ardından serbest bırakıldı.

Soruşturma kapsamında Volkan Akçıray, Zeynep Akçıray, Eda Güzelcik, Sezer Çakır, Hazal Filiz Küçükköse ve Yeliz Tuba Yasa’nın gözaltı sürelerinin uzatıldığı öğrenildi.

Nilperi Şahinkaya ile Hasan Şaş hakkında ise adli kontrol tedbiri uygulanması talep edildi.

Adli Tıp Kurumundaki işlemlerinin ardından Sayat Zurnacı, Aytaç Kart ve Muhammet Kahyaoğlu, tutuklama talebiyle nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği’ne sevk edildi.

Soruşturma kapsamında sabah saatlerinde jandarma ekiplerince operasyon düzenlenmiş, aralarında oyuncu Aras Bulut İynemli, “Sefo” lakaplı şarkıcı Seyfullah Sağır ve oyuncu Melis Sezen’in de bulunduğu bazı isimler gözaltına alınmıştı.

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından ünlü isimlere yönelik “uyuşturucu madde kullanma ve temini” iddiaları kapsamında başlatılan soruşturma sürüyor.

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