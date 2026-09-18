Akaryakıt fiyatlarında hareketlilik sürerken motorin kullanıcılarını ilgilendiren yeni bir gelişme yaşandı. Petrol fiyatlarında görülen düşüşün ardından motorinin litre fiyatına indirim yapılması bekleniyor.

Edinilen bilgilere göre motorinin litre fiyatında 4,09 TL'lik indirim öngörülüyor. İndirimin yarından itibaren pompaya yansıması bekleniyor.

Motorin fiyatları yeniden 100 TL'nin altına düşecek

Son dönemdeki zamlarla birlikte motorinin litre fiyatı 100 TL seviyesini aşarak rekor seviyelere ulaşmıştı. Beklenen indirimle birlikte fiyatların yeniden 100 TL'nin altına gerilemesi bekleniyor.

İndirim sonrasında motorinin litre fiyatının illere göre yaklaşık olarak şu seviyelerde olması öngörülüyor:

İstanbul: 96,31 TL

96,31 TL Ankara: 97,41 TL

97,41 TL İzmir: 97,71 TL

97,71 TL Doğu illeri: 99,11 TL

Akaryakıtta fiyatları petrol ve kur belirliyor

Motorin ve diğer akaryakıt ürünlerinin fiyatları uluslararası petrol fiyatları ile döviz kurundaki hareketlerin yanı sıra vergi düzenlemelerinden de etkileniyor. Bu nedenle pompada uygulanacak fiyatlar il ve dağıtım şirketine göre farklılık gösterebiliyor.

Beklenen 4,09 TL'lik indirim gerçekleşirse, özellikle motorin kullanan sürücüler açısından litre fiyatında dikkat çekici bir gerileme yaşanacak.