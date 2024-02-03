Vehbi Orakçı:"Her zaman söylüyorum. Elinizi vicdanınıza koyup şehirlerimizi yönetme konusunda kimlerin yetkinliği, kimlerin yeterliliği, kimlerin kente değer katmaya ilişkin hayalleri ve vizyonu varsa onlara sizler de katkı sunun, yön verin, yardımcı olun. Çünkü o insanlar işbaşında olduğunda tüm şehre, şehrin tüm paydaşlarına, gazeteciye de, eğitimciye de, tüm katmanlara da ürettiği fikirlerle, projeyle değer katarlar ve o kentli insanların da yarınlarına umut saçarlar. " ifadelerini kullanmıştı.

ORAKÇI KİMDİR?

Vehbi Orakçı, 1970 yılında Erzurum'da doğmuş ve genç yaşlarından itibaren girişimci ruhuyla öne çıkmış bir iş insanıdır. İlk eğitim yıllarını Erzurum'da tamamladıktan sonra, yükseköğrenim için İstanbul'a gelmiş ve Yıldız Teknik Üniversitesi İnşaat Fakültesi Harita Mühendisliği bölümünden mezun olmuştur. Eğitimine Beykent Üniversitesi'nde devam ederek Uluslararası Politika ve Ekonomi alanında yüksek lisans yapmıştır. Ayrıca doktora çalışmalarını Kültür Üniversitesi İnşaat Fakültesi Proje Yönetimi bölümünde sürdürmektedir.

SİYASİ GEÇMİŞİ

Vehbi Orakçı, siyasete de uzun yıllar boyunca aktif bir şekilde katılmıştır. 1995 yılına kadar Beylikdüzü Gençlik Kolları Başkanlığı yapmış, 1995-1997 yıllarında Refah Partisi İlçe Başkan Yardımcılığı görevini üstlenmiş ve 2001-2004 yılları arasında AK Parti Büyükçekmece İlçe Teşkilat Başkanlığı yapmıştır. Ayrıca, 2004-2009 yılları arasında Beylikdüzü Belediye Başkanlığı görevini başarıyla sürdürmüştür.

PROJELERİ

Marmara Mühendislik bünyesinde Vehbi Orakçı'nın liderlik ettiği projeler arasında İstanbul Esenyurt'ta 160 konut 18 ticari üniteli Marmara Concept projesi, İstanbul Esenyurt'ta 76 konut 2 ticari üniteli Marmara Residence projesi, Marmara Ofis 1, Referans Marmara ve Marmara Corner Life projeleri bulunmaktadır.

Vehbi Orakçı, iş dünyasındaki başarıları, eğitim alanındaki özverisi, sivil toplum çalışmaları ve siyasi geçmişiyle dikkat çeken bir isimdir. Bugün hala aktif olarak iş dünyasında önemli görevler üstlenmekte ve topluma örnek olmaya devam etmektedir. Kendisi, geleceğin yapı ve ev teknolojilerini doğa ile uyumlu bir şekilde bir araya getiren projeleriyle de tanınmaktadır.

İş Hayatı ve Başarıları

Vehbi Orakçı, iş dünyasına adım attığı ilk yıllarda kendi kurduğu Yıldız Mühendislik firmasıyla faaliyet göstermiştir. Bu dönemde inşaat, proje, mühendislik ve gıda ticareti gibi farklı alanlarda faaliyetlerini sürdürmüş ve iş dünyasında deneyim kazanmıştır. Özellikle inşaat sektöründe yaptığı projelerle tanınan Vehbi Orakçı, iş hayatındaki başarılarıyla dikkat çekmektedir.

Ancak, Vehbi Orakçı'nın iş dünyasındaki başarıları ve kariyeri hakkında daha fazla detaylı bilgiye ulaşmak mümkünken, kişisel yaşamı, kökeni ve yaş bilgileri hakkında net bilgilere ulaşılamamıştır. İş hayatındaki başarıları ve girişimci ruhuyla tanınan Vehbi Orakçı'nın, gelecekteki projeleri ve çalışmalarıyla da adından söz ettirmesi beklenmektedir.