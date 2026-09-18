Pozantı Belediye Başkanı Ali Avan, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’yi Ankara’daki MHP Genel Merkezi’nde ziyaret etti. Görüşmede Pozantı’da devam eden ve planlanan projeler hakkında Bahçeli’ye bilgi veren Avan, ilçede yürütülen çalışmaların detaylarını paylaştı.

Ziyarette öne çıkan başlıklardan biri ise yapımı devam eden Recep Tayyip Erdoğan Millet Bahçesi oldu. Avan, projenin tanıtım videosunu Bahçeli’ye izletti.

Tanıtım filminde Ferdi Tayfur’un “Bana da söyle” adlı şarkısının kullanılması üzerine Bahçeli, merhum sanatçıyı andı. Bahçeli’nin, “Ferdi, mahvettin bizi” sözlerinin ardından Millet Bahçesi’ne Tayfur’un adına bir çınar ağacı dikilmesini istediği belirtildi.

“FERDİ TAYFUR DİYE YAZSIN”

Bahçeli, Avan’a yönelik talebini, “Rahmetlinin adına bir çınar dik. Madem millet bahçesi, onun adına bir çınar olsun. Ferdi Tayfur diye yazsın” sözleriyle ifade etti.

Avan da Bahçeli’nin talebine, “Emredersiniz Sayın Genel Başkanım. 300 tane ağaç dikeceğiz. Özel olarak da Ferdi Tayfur için bir çınar dikeceğiz” şeklinde karşılık verdi.

POZANTI’DA 300 AĞAÇ DİKİLECEK

Ziyaret sonrasında açıklama yapan Ali Avan, Bahçeli’ye Pozantı’daki hizmet ve projeler hakkında bilgi verdiklerini belirtti.

Avan, Bahçeli’nin gösterdiği ilginin kendilerine moral verdiğini ifade ederek, Pozantı için çalışmaya ve ilçeye yönelik verdikleri sözleri yerine getirmeye devam edeceklerini söyledi.

Millet Bahçesi projesi kapsamında toplam 300 ağacın dikileceğini belirten Avan, bunlardan birinin merhum sanatçı Ferdi Tayfur’un adına dikileceğini açıkladı.