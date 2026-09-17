Cumhurbaşkanı Erdoğan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Adnan Menderes, Fatin Rüştü Zorlu ve Hasan Polatkan’ı rahmetle yad etti. Erdoğan, 27 Mayıs sürecini ve Yassıada yargılamalarını eleştiren ifadeler kullanarak, üç ismin idam edilmesinin 65. yılında mesaj yayımladı.

Erdoğan mesajında: "Türk demokrasisine, milletin iradesine vurulmuş ağır bir darbe olan 27 Mayıs’ın cunta mahkemesi tarafından haksız, hukuksuz şekilde idama mahkûm edilen Başbakan Adnan Menderes, Dışişleri Bakanı Fatin Rüştü Zorlu ve Maliye Bakanı Hasan Polatkan’ı, katledilmelerinin 65’inci yılında rahmetle yâd ediyorum. Rabb’im mekânlarını cennet, ruhlarını şad eylesin." ifadelerini kullandı.

Menderes 17 Eylül 1961'de idam edildi

27 Mayıs 1960 darbesinin ardından dönemin Başbakanı Adnan Menderes, Demokrat Parti hükümetinin diğer üyeleriyle birlikte gözaltına alınarak Yassıada'da tutuklandı. Yassıada'daki yargılamalar 14 Ekim 1960'ta başladı ve 15 Eylül 1961'de karara bağlandı.

Toplam 592 sanığın yargılandığı davalarda 288 kişi hakkında idam talep edildi. Yüksek Adalet Divanı, aralarında Adnan Menderes, Fatin Rüştü Zorlu ve Hasan Polatkan'ın da bulunduğu 15 sanık hakkında idam kararı verdi. Celal Bayar'ın idam cezası ise yaş haddi nedeniyle müebbet hapse çevrildi.

Fatin Rüştü Zorlu ve Hasan Polatkan 16 Eylül 1961'de sabaha karşı idam edildi. Adnan Menderes ise 17 Eylül 1961'de İmralı Adası'nda idam edildi. Menderes'in idamı saat 13.21'de gerçekleştirildi.

1990'da itibarları iade edildi

Adnan Menderes, Fatin Rüştü Zorlu ve Hasan Polatkan'ın idamları Türkiye siyasi tarihinde uzun yıllar tartışılan konular arasında yer aldı. Türkiye Büyük Millet Meclisi, 1990 yılında çıkardığı yasayla üç ismin itibarlarını iade etti.

Menderes'in ölümünün 65. yılında yapılan anmalarla birlikte, 27 Mayıs 1960 darbesi ve sonrasında yaşanan Yassıada yargılamaları da yeniden gündeme geldi.