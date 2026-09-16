Eski AKUT Başkanı Nasuh Mahruki hakkında, sosyal medya hesabından 15 Temmuz darbe teşebbüsüne ilişkin yaptığı paylaşım nedeniyle açılan davada karar çıktı.
Mahkeme, Mahruki'yi “halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik” suçundan 1 yıl 3 ay hapis cezasına mahkum etti. Mahkeme ayrıca sanık hakkında verilen hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına (HAGB) karar verdi.
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Mahruki, söz konusu sosyal medya paylaşımının ardından hakkında başlatılan soruşturma kapsamında tutuklanmıştı. Dava sürecinde Mahruki'nin paylaşımının suç oluşturup oluşturmadığı ve ilgili ceza maddesi kapsamında değerlendirilmesi ele alındı.
Mahkemenin verdiği HAGB kararıyla birlikte hüküm belirli şartlar altında açıklanmadı.