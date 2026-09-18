Kadir İnanır’ın 26 Haziran 2026’da hayatını kaybetmesinin ardından gözler usta oyuncunun geride bıraktığı miras ve vasiyetnamelere çevrildi. İnanır’ın 2015 yılında bir, 2022 yılında ise iki ayrı vasiyetname hazırladığı öğrenildi. Ancak bu belgelerin içeriği henüz kamuoyuna açıklanmadı.

Vasiyet 17 Aralık’a kaldı

Kadir İnanır’ın vasiyetnamelerinin okunması için 17 Eylül’de Beykoz Adliyesi’nde duruşma yapıldı. Ancak bazı mirasçılara gerekli tebligatların ulaştırılamaması nedeniyle vasiyetnamelerin okunmasına geçilemedi.

Ailenin avukatı Hikmet Altunkalem, birkaç mirasçıya tebligat yapılamadığını belirterek vasiyetnamenin 17 Aralık 2026 saat 09.30’da yapılacak duruşmada okunacağını açıkladı. Böylece İnanır’ın mirasının kimlere ve hangi şartlarla bırakıldığına ilişkin resmi tablo da o tarihte ortaya çıkacak.

“Bir kol saati, bir kravat bile bırakmamış”

Vasiyetnamenin henüz açılmadığı süreçte en dikkat çeken açıklama ise Kadir İnanır’ın yeğeni Levent İnanır’dan geldi.

Levent İnanır, dayısının ailesine herhangi bir kişisel eşya dahi bırakmadığını belirterek, “Dayım bırakın bir kol saatini, bir kravat dahi bırakmamış bize” dedi.

İnanır, Kadir İnanır’ın sağlıklı olduğu dönemde böyle bir karar vereceğine inanmadığını öne sürerek, son dönemde hazırlanan vasiyetnameye ilişkin itirazlarının bulunduğunu söyledi. Ayrıca Kadir İnanır’ın bazı film telifleri ile dededen kalan bazı miras paylarının da hayat arkadaşı Jülide Kural’a bırakıldığını iddia etti.

“Mirasın tamamı Jülide Kural’a kaldı” iddiası

Kadir İnanır’ın çocuğunun bulunmaması nedeniyle, sanatçının 27 yıllık hayat arkadaşı Jülide Kural’ın mirasın önemli bölümünü aldığı yönündeki iddialar da gündeme geldi.

Ancak bu bilgiler mahkemede okunmuş bir vasiyetnameye dayanmıyor. Vasiyetnamelerin içeriği henüz açıklanmadığı için Kadir İnanır’ın mal varlığının hangi kişi veya kişilere, hangi oranlarda bırakıldığı şu aşamada kesinleşmiş değil.

28 mirasçı bulunuyor

Duruşmada aile avukatı tarafından dosyada 28 mirasçı bulunduğu bilgisi de paylaşıldı. Mirasçılara yönelik tebligat sürecinin tamamlanmasının ardından üç vasiyetnamenin 17 Aralık’taki duruşmada okunması bekleniyor.

Dolayısıyla şu an için Kadir İnanır’ın vasiyetiyle ilgili kesinleşen tek tablo, sanatçının birden fazla vasiyetname hazırladığı ve bunların henüz mahkeme huzurunda okunmadığı yönünde.

Kadir İnanır’ın mirasının kimlere kaldığına ilişkin asıl yanıt ise 17 Aralık’taki duruşmada ortaya çıkacak.