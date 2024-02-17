Doğu Anadolu Bölgesi'nde kış mevsiminin sert geçtiği 4 bin 58 rakımlı Süphan Dağı eteklerinde yer alan ve Türkiye’nin deniz seviyesinden 2 bin 317 rakımlı ile en yüksek yerleşim yeri Kışkılı köyünde, aralıklarla etkili olan kar yağışı hayatı olumsuz etkiliyor. Kar kalınlığının yer yer 3-4 metreyi bulduğu köyde vatandaşlar besiciler, hayvanlarının temel ihtiyaçlarını karşılamak için soğuk hava, tipi ve kar yağışıyla mücadele ediyor.

Köyün rakımı oldukça yüksek olduğunu ifade eden Ahmet Yoldaşçı isimli vatandaş, "Köyümüz rakım olarak oldukça yüksek. Göründüğü gibi evlerimiz kara gömülmüş bir vaziyette. Yoğun kış şartlarına rağmen biz hayvancılıktan vazgeçmiyoruz. Bazen kar fırtınasından dolayı 2 gün hayvanlarımız aç kalıyor. Ama bizim gelirimiz hayvancılıktan olduğu için bu işten vazgeçemeyiz” dedi.