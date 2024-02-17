Hürriyet'ten Mert Gökhan Koç'un haberine göre; Altın madenindeki faciadan 5.5 saat önce böglede çatlaklar tespit edilmiş ve çalışan 100 işçi oradan tahliye edilmiş. Toprak altında kalan madencilerden 3’ü, çatlağı kontrol için sonradan görevlendirildiği ve daha araçlarından inemeden faciaya yakalandıkları ortaya çıktı.

ERZİNCAN’IN İliç ilçesindeki Anagold Altın Madeni’nde göçük meydana gelen alanda olay günü yapılan rutin kontrollerde liç alanın üst tarafında çatlaklar fark edildi. Topraktaki çatlaklar üst yönetime bildirildi. Edinilen bilgilere göre, toprak kayması tehlikesine karşın sahada çalışma durduruldu ve alan boşaltıldı. Kırıcı vardiya amirleri Kenan Öz ve Ramazan Çimen, alanda çalışan 100’e yakın işçinin riskli bölgeden ayrılmasını sağladı. Kendileri de bölgeden ayrıldı.

“Büyük tehlike var, gitmeyin” uyarısına rağmen riskli alana girdiler

Maden yönetimi, kısa süreli periyotlarla Öz ve Çimen’i riskli sahayı kontrol etmeleri, durum tespiti yapmaları için görevlendirdi. Alanı boşaltan işçilerin “büyük tehlike var, gitmeyin” uyarısına rağmen vardiya amirleri Öz ve Çimen, verilen görev nedeniyle riskli alana girdi. O sırada Adnan Keklik de biri yabancı 2 mühendisi bölgeye götürdü. Mühendisler kısa süreli incelemelerin ardından dönerken, Keklik’te vardiya amirleri Öz ve Çimen’in bulunduğu araca geçerek riskli bölgede kontrollere devam etti. Görevlendirme ile riskli alanda bulunan 3 kişi, saat 14.28’de göçüğün oluşmasıyla içinde bulundukları araçla birlikte toprak altında kaldı.



“Acil eylem planı devreye sokuldu mu?

Olayın ardından başlatılan soruşturmada bazı soruların da cevabı aranıyor. “Acil eylem planı devreye sokuldu mu? Risk olmasına rağmen vardiya amirleri neden bölgeye gönderildi? Vardiya amirleri göndermek yerine havadan dronla neden kontrol yapılmadı? Saha boşaltılmasına rağmen farklı noktadaki konteynerdeki işçilere neden haber verilmedi? Kamyon şoförünün orada çalışmasına nasıl izin verildi?” gibi soruların cevapları soruşturmayla ortaya çıkarılacak.

Ön bilirkişi raporu çıktı, Anagold asli kusurlu bulunmadı

Erzincan İliç’te Anagold şirketinin işlettiği altın madeninde 9 işçinin göçük altında kalmasına ilişkin Erzincan Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlatılan Bilirkişi Ön Raporu'nda, asıl işveren Anagold Madencilik asli kusurlu bulunmadı, alt işveren şirketlere denetim yapmadığı gerekçesiyle tali kusurlu olduğu ileri sürüldü. Raporda, oksit operasyon başmühendisinin de yığın liçinde meydana gelen çatlaklar konusunda iş güvenliği uzmanı tarafından defalarca uyarılmasına rağmen solüsyon verdiği ve yığın liçinde hareketi hızlandırdığı, çatlakların belli aralıklara gelmesini gördüğü halde bunu hiçe saydığı, bu riskli durumu bilmesine rağmen alanın boşaltılması konusunu göz ardı ederek çalışanların can güvenliklerini tehlikeye attığının tespit edildiği vurgulanarak, asli kusurlu bulundu.

KONTEYNERDE 5 MADENCİ VARDI

Toprak altında kalan konteynerdeki 5 işçi Şaban Yılmaz, Abdurrahman Şahin, Hüseyin Kara, Mehmet Kazar ve Fahrettin Keklik’in taşeron firmaya bağlı çalıştığı öğrenildi. Konteynerde dinlenmeye geçen işçilerin, risk nedeniyle çalışmaların durdurulmasından ve saha boşaltılmasından haberleri olmadığı iddia edildi. Toprak altında kalan kamyon şoförü Uğur Yıldız’ın da uyarılmadığı, toprak kayma riskinden habersiz farklı bir bölgede çalışma yaptığı belirlendi.

Olay anındaki görüntülerde 5 işçinin içinde olduğu konteyner, saniyeler içinde tonlarca toprağın altında kalıyor.

6 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından sürdürülen soruşturma kapsamında, olayın aydınlatılması için 4 savcı görevlendirildi. Soruşturmada elde edilen deliller neticesinde, ilk tespitlere göre olayın meydana gelmesinde kusuru bulunduğu değerlendirilen ilgili firmanın işveren vekili pozisyonundaki Kanada uyruklu 1 kişi de dahil olmak üzere toplam 8 kişi, 14 Şubat’ta gözaltına alındı. Jandarmadaki ifadeleri tamamlanan şüpheliler, dün sabah geniş güvenlik önemi altında, İliç Adliyesi’ne sevk edildi. 8 şüpheliden 6’sı tutuklandı. Tutuklananlardan birinin Kanada uyruklu yönetici olduğu öğrenilirken, 2 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Şüphelilerin, jandarmadaki ifadelerinde suçlamaları kabul etmeyip, görevlerinin dışına çıkmadıklarını iddia ettikleri öğrenildi.



ARAMALAR KURTARMA ÇALIŞMALARI HANGİ AŞAMADA?

AFAD, JAK, TSK, Emniyet Genel Müdürlüğü, madenciler ve sivil toplum kuruluşlarından oluşan yaklaşık 1000 kişi, alanda gece- gündüz görev yapıyor. Kayıp 3 işçinin “manganez ocağı”nda olduğu ihtimali üzerinde duruluyor. Arama yapılan ocakta araçlara ait bazı parçalar da bulundu. Kayma sonucu geniş bir alana yayılan toprak kütlesinin altındaki işçilerin yerini tespit edebilmek için 5 dron kullanılıyor. Özellikle toprak altındaki işçilerin bulunduğu düşünülen iş makineleri ve konteynerin tespiti için kullanılan boşluk ve metal tespiti yapan dronların verdiği sinyale göre işaretleme yapılıyor. Ekipler çalışmalarını bu bölgelerde yoğunlaştırıyor.



BAKAN BAYRAKTAR: LOKASYONLARI TESPİT ETTİK

Toprak altında kalan 9 işçiyi arama çalışmalarında 4 gün geride kaldı. Maden bölgesinde basın mensuplarına açıklama yapan Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, lokasyonların tespit edildiğini söyledi ve şu bilgileri verdi:

400 BİN KAMYON TOPRAK: Çok büyük bir heyelan, yaklaşık 400 bin kamyonla taşıyabileceğimiz büyüklükteki alanda 9 kardeşimizi arıyoruz. Madencilerin 3’ünün farklı, 6’sının farklı lokasyonlarda olduğunu tespit ettik. Buralarda aramaları sürdürüyoruz.

SÜREKLİ ÖLÇÜM YAPIYORUZ: Sahada sürekli olarak ölçümleri yapıyoruz. Sadece buradaki laboratuvarlarımızda, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı’na ait mobil laboratuvarda değil, farklı yerlere de gönderiyoruz. Şu ana kadar endişeye mahal edecek durum yok. Halk sağlığını tehdit edecek çalışan personeli, AFAD personelini tehdit edecek bir şey söz konusu değil.



ÖNCELİĞİMİZ İŞÇİLERE ULAŞMAK: Yeni bir faza geçiyoruz. Heyelanla oluşan toprak yığınını kaldırmayla alakalı planlama aşamasına geçtik. Belki aylarca sürecek hadise. O toprağı alıp, nerede emniyetli şekilde tekrar depolamayla çalışmasına başlamış durumdayız. Ama temel önceliğimiz şu anda arama kurtarma operasyonuna yoğunlaşmış bir şekilde devam etmek.

ŞİRKETİN YÖNETİCİLERİ BURADA: (Basın mensupların şirket yönetimiyle ilgili zafiyet açıklamasını hatırlatması üzerine): Burası özel bir işletme. Yüzde 80’i Amerikalı şirkete ait. Orta ve alt kademedeki kardeşlerimiz bu konuda ellerinden gelen zaten gayreti gösteriyorlar. Özellikle yönetim düzeyindeki zafiyeti biraz dile getirmiştim. Ama şirketin üst düzey yöneticileri şu anda hepsi buradalar. Bir tanesi hakkında soruşturma devam ediyor.