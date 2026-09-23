Uygulama, tüm okulları kapsamayacak. Bakanlığın düzenlemesi özellikle fiziki kapasite yetersizliği ve öğrenci yoğunluğu nedeniyle ikili eğitim yapmak zorunda kalan okulları ilgilendiriyor.

Hangi okullar kapsamda?

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin’in imzasıyla 9 Eylül 2026 tarihinde 81 il valiliğine gönderilen yazıya göre, bazı resmi ilköğretim ve ortaöğretim kurumlarında ders sürelerinin azaltılabilmesinin önü açıldı.

Düzenleme kapsamında; yık-yap çalışmaları nedeniyle başka bir okula taşınan, güçlendirme çalışmaları sırasında farklı binalarda eğitim veren ve öğrenci yoğunluğu nedeniyle ikili eğitime geçmek zorunda kalan okullar değerlendirilebilecek.

Ancak ders sürelerinin 30 dakikaya indirilmesi otomatik olarak uygulanmayacak. Hangi okullarda bu yönteme başvurulacağına valiliklerin yapacağı planlama sonucunda karar verilecek.

40 dakikalık dersler 30 dakikaya düşebilecek

İlköğretim ve ortaöğretim kurumlarında normal şartlarda bir ders saati 40 dakika olarak uygulanıyor. İkili eğitim yapılan ilköğretim okullarında ise dersler arasındaki teneffüslerin en az 10 dakika olması gerekiyor.

Yeni düzenlemeyle birlikte belirlenen şartları taşıyan okullarda ders süreleri, 2026-2027 eğitim öğretim yılı boyunca 30 dakikaya kadar indirilebilecek.

Uygulamanın temel amacı, aynı binada sabahçı ve öğlenci öğrencilerin eğitim gördüğü, bina kapasitesinin yetersiz kaldığı veya yoğun öğrenci nüfusu nedeniyle eğitim saatlerinin planlanmasında sorun yaşanan okullarda zamanlamayı kolaylaştırmak.

Karar valiliklerin planlamasıyla uygulanacak

MEB tarafından 81 il valiliğine gönderilen yazıda, mevcut mevzuatta ilköğretim ve ortaöğretim kurumlarında ders sürelerinin 40 dakika olduğu hatırlatıldı.

Bununla birlikte olağanüstü veya özel şartların ortaya çıktığı durumlarda eğitim ve öğretimin işleyişine ilişkin Bakanlık tarafından farklı düzenlemeler yapılabileceği belirtildi.

Yeni uygulama yalnızca 2026-2027 eğitim öğretim yılıyla sınırlı olacak ve düzenlemede belirtilen koşulları taşıyan resmi okullarda uygulanabilecek.