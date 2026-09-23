Son iki yılda bazı fon ve hisselerde olağan dışı hareketlilik tespit edildiğini belirten Gürlek, soruşturma kapsamında yurt dışına para çıkarılmaya çalışıldığının belirlendiğini söyledi. Gürlek, önceliklerinin mağdurların zararlarının giderilmesi ve kaçırıldığı değerlendirilen paraların Türkiye'ye geri getirilmesi olduğunu ifade etti.

Adalet Bakanı Akın Gürlek, ABD'de gazeteci Cüneyt Özdemir'in sorularını yanıtladı. Fon piyasasına yönelik soruşturmanın kapsamı ve yürütülen çalışmalar hakkında bilgi veren Gürlek, şu ana kadar 53 kişi hakkında işlem yapıldığını, bunlardan 4'ünün tutuklandığını açıkladı. Soruşturmada gözaltında bulunan ve firari durumdaki kişilerin de olduğunu belirtti.

Fon piyasasındaki hareketlilik mercek altında

Gürlek, özellikle son iki yıllık süreçte fon piyasasında dikkat çeken hareketlilikler gözlemlediklerini söyledi. Borsada yaklaşık 8,5 milyon kişinin yatırım yaptığını belirten Gürlek, vatandaşların birikimlerini değerlendirdiği piyasadaki gelişmelerin yakından takip edildiğini kaydetti.

Bazı hisselerde olağan dışı yükselişler yaşandığına dikkat çeken Gürlek, kimi hisselerde yüzde 400 ve yüzde 500'lere ulaşan artışların yanı sıra yüzde 5 bin seviyesine varan yükselişlerin de tespit edildiğini aktardı.

“SPK izni olmadan soruşturma başlatılamıyor”

Adalet Bakanı Gürlek, söz konusu hareketliliklerin takip edildiğini ancak sermaye piyasalarına ilişkin bazı durumlarda savcılığın doğrudan soruşturma başlatamadığını ifade etti.

Gürlek, bu tür durumlarda Sermaye Piyasası Kurulu'nun (SPK) ihbarda bulunması veya soruşturma izni vermesi gerektiğini belirtti.

Öncelik mağdurların zararlarının karşılanması

Soruşturmanın en önemli hedefinin mağdur yatırımcıların zararlarının giderilmesi olduğunu vurgulayan Gürlek, para transferlerine ilişkin tespitlerin de bulunduğunu söyledi.

Gürlek, kaçırıldığı değerlendirilen paraların geri getirilmesi için çalışma yürütüldüğünü belirterek, iyi niyetli yatırımcıların zararlarının karşılanmasını amaçladıklarını ifade etti.

Yurt dışına para çıkarma girişimleri engellendi

Soruşturmanın ilerleyen süreçte genişletilebileceğini belirten Gürlek, başsavcılık tarafından gerekli tedbirlerin alındığını söyledi.

Bazı kişilerin yurt dışına para çıkarmaya çalıştığının tespit edildiğini aktaran Gürlek, bu girişimlerin engellendiğini kaydetti. Şirketler ve bazı mal varlıkları hakkında da tedbir uygulandığını belirten Gürlek, soruşturmanın fon yöneticileriyle ilgili boyutunun sürdüğünü ifade etti.

Soruşturmanın kapsamının genişleyip genişlemeyeceğinin ise devam eden incelemeler sonucunda netleşmesi bekleniyor.