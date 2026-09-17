Sermaye Piyasası Kurulu (SPK), pay piyasalarında gerçekleştirilen işlemlere yönelik incelemeleri kapsamında kapsamlı yaptırım kararları aldı.

SPK'nın 2026/59 sayılı haftalık bülteninde yer alan kararlara göre, Katılımevim Tasarruf Finansman (KTLEV), Gündoğdu Gıda (GUNDG) ve Destek Finans Faktoring (DSTKF) pay piyasalarında gerçekleştirilen işlemler nedeniyle çok sayıda kişi ve kurum hakkında 2 yıl süreyle işlem yasağı uygulanmasına karar verildi.

KTLEV işlemlerinde çok sayıda kişiye yasak

Kurul, KTLEV pay piyasasında gerçekleştirilen işlemler nedeniyle aralarında Ayşe Seher Aydın, Enes Yazıcı, Feryal Köker, Müjdat Ede, Nilgül Sarıçalı, Oğuzhan Özerkaya, Onur Göğebakan, Orçun Berkay Kaya, Ahmet Özcan, Halil İbrahim Ege, Muhammed Yarız ve Sezai Bekgöz'ün bulunduğu kişiler ile Pusula Portföy Yönetimi AŞ hakkında yaptırım kararı aldı.

Pusula Portföy Yönetimi AŞ hakkında, kendi nam ve hesabına olmak üzere KTLEV pay piyasasıyla sınırlı şekilde Borsa ve teşkilatlanmış diğer piyasalarda 2 yıl işlem yapma yasağı uygulanmasına karar verildi.

Kurul ayrıca KTLEV işlemleri kapsamında ikinci grupta yer alan 27 kişi hakkında da 2 yıl süreyle işlem yapma yasağı uygulanmasına hükmetti.

Daha önce 6 ay süreyle geçici işlem yasağı uygulanan bazı kişilerin bu sürelerinin, verilen 2 yıllık işlem yasağından mahsup edilmesine karar verildi.

Gündoğdu Gıda'da da 2 yıllık yasak

SPK, Gündoğdu Gıda (GUNDG) pay piyasasında gerçekleştirilen işlemler nedeniyle Ayşe Seher Aydın, Enes Yazıcı, Feryal Köker, Müjdat Ede, Nilgül Sarıçalı, Oğuzhan Özerkaya, Onur Göğebakan ve Orçun Berkay Kaya hakkında da 2 yıl süreyle işlem yapma yasağı uygulanmasına karar verdi.

DSTKF işlemlerinde de yaptırım

Destek Finans Faktoring (DSTKF) pay piyasasında gerçekleştirilen işlemler nedeniyle ise İbrahim Bekci hakkında 2 yıl süreyle işlem yapma yasağı uygulanmasına hükmedildi.

Bazı kişilerin tüm sermaye piyasası lisansları iptal edildi

SPK'nın kararlarında yalnızca işlem yasaklarıyla sınırlı kalınmadı.

DSTKF işlemleri nedeniyle hakkında suç duyurusunda bulunulan İbrahim Bekci'nin sahip olduğu tüm sermaye piyasası lisanslarının, işlem yasağı süresi boyunca iptal edilmesine karar verildi.

KTLEV işlemleri nedeniyle haklarında suç duyurusunda bulunulan Ayşe Seher Aydın, Enes Yazıcı, Feryal Köker, Müjdat Ede, Nilgül Sarıçalı, Oğuzhan Özerkaya, Onur Göğebakan, Orçun Berkay Kaya, Ahmet Özcan ve Sezai Bekgöz'ün sahip oldukları tüm sermaye piyasası lisanslarının da işlem yasağı süresince iptal edilmesi kararlaştırıldı.

GUNDG işlemleri kapsamında ise Ayşe Seher Aydın, Enes Yazıcı, Feryal Köker, Müjdat Ede, Nilgül Sarıçalı, Oğuzhan Özerkaya, Onur Göğebakan ve Orçun Berkay Kaya'nın tüm sermaye piyasası lisanslarının işlem yasağı süresince iptal edilmesine hükmedildi.

Tadem Taşınmaz Değerleme listeden çıkarıldı

Kurul ayrıca Tadem Taşınmaz Değerleme Müşavirlik AŞ'nin, Sermaye Piyasasında Gayrimenkul Değerleme ile Yetkili Kuruluşlar Listesi'nden çıkarılmasına karar verdi.

5 internet sitesi için erişim engeli süreci

SPK, sermaye piyasalarında izinsiz faaliyette bulunulmasının önlenmesi amacıyla 5 internet sitesine erişimin engellenmesi için gerekli hukuki işlemlerin yapılmasına da karar verdi.

Kurul kararında yer alan internet siteleri şöyle:

qyatirim.net

biriksinmenkuldegerler.com

register.biriksinmenkuldegerler.com

trader.biriksinmenkuldegerler.com

customer.biriksinmenkuldegerler.com/login

SPK'nın haftalık bülteninde yer alan kararlarla birlikte, söz konusu pay piyasalarındaki işlemlere ilişkin incelemeler kapsamında işlem yasakları, lisans iptalleri, yetkili kuruluş listesinden çıkarma ve internet sitelerine yönelik hukuki süreçler uygulanmış oldu.