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TFF U-19 Gelişim Ligi 13. Grupta mücadele eden Kayserispor ligin 1. haftasında sahasında oynadığı maçta Adanaspor'u 2-1 mağlup ederek, sezona galibiyetle başladı.

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