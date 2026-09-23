Yeni Parti Grup Başkanvekili Murat Emir, Mansur Yavaş'ın CHP'den istifasına ilişkin, 'Mansur Yavaş'ın kararı kendi takdirleridir' dedi.

Emir, TBMM'de basın toplantısı düzenledi. Fon soruşturması hakkında değerlendirmede bulunan Emir, 'Bugüne kadar yapılanlara bakıyoruz, daha çok göstermelik operasyonlar olduğunu görüyoruz. 63 kişi hakkında işlem yapılmış, 4 tutuklu var, 44 gözaltı var ve bu gözaltılarla ilgili de bir kamu görevlisinin gözaltına alındığının ifadesi alındığına daha tanık olmadık. Herhangi bir kamu görevlisi henüz soruşturulmadı. Kamu görevlilerine, başta siyasiler olmak üzere, başta Maliye Bakanı olmak üzere, SPK Başkanına, BDDK Başkanına, Borsa İstanbul Başkanına gelip de 'siz bu kişilere onay verirken, banka yetkisi verirken, bunlar bu fonları şişirirken, bunlar piyasayı böylesine dolandırma çabasına girmişken niye seyrettiniz' diye henüz sorulmadı. Sorulan sorulardan da anlıyoruz ki, şu ana kadar piyasa dolandırıcılığı suçlamasıyla soruşturuluyorlar' diye konuştu.

AK Parti iktidarının 'siyasi yankesicilik' yaptığını savunan Emir, 'En son Adalar'da yaptılar. Adalar'da daha 3 ay öncesine kadar 12 belediye meclis üyesi var; 10 belediye meclis üyesi bizim, 2 belediye meclisi meclis üyesi AKP'nin. Hayatın olağan akışına göre 2 olanın 10 olanı ele geçirmesi, üstüne çıkması mümkün değil. Ama bunu da denediler ve ne acıdır ki bunu da başardılar. Bu yankesiciliği dahi yapabildiler. 5 tutuklama yaptılar, 2'sini serbest bıraktılar, 3'ü hâlâ tutuklu. Başkanımızı tutukladılar, başkan vekili sağlık sebebiyle istifa etmek durumunda kaldı veya bıraktılar ve sonuçta yapılan seçimlerde 5'e 4 kazandılar. Şimdi bu kazanmak mı? Bunun adı siyasi yankesicilik değilse, bunun adı belediye başkanlığı koltuğu gasp etmek değilse, bunun adı bütün devlet gücünü, yargı gücünü, kolluk gücünü, bütün devletin zor gücünü, Adalar Belediyesi gibi küçük bir belediyede dahi orayı almak için, 2'yi 10'dan daha büyük yapmak için kullanılmadıysa başka ne denilebilir buna' dedi.

Emir, Mansur Yavaş'ın istifasının sorulması üzerine de şunları kaydetti:

'Sayın Mansur Yavaş bizim, sadece bizim değil 86 milyonun bence onur duyduğu hizmetleri ile, dürüstlüğü ile, halkçı belediyeciliği ile ön plana çıkan belediye başkanımızdır. Kendi takdirleridir. Ayrıca bir açıklama yapma ihtiyacı duyarsa da kendisi yapacaktır.'