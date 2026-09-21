İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosunca yürütülen soruşturma, İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele Şube Müdürlüğünün çalışmaları kapsamında başlatıldı. Mülk edinme yoluyla Türk vatandaşlığı kazanan yabancı uyruklu kişilere yapılan bazı gayrimenkul satışlarının gerçeği yansıtmadığı yönünde elde edilen bilgiler üzerine inceleme başlatıldı.

Soruşturma kapsamında Tapu ve Kadastro Bölge Müdürlüğünden temin edilen kayıtlar, bilirkişi raporları, MASAK analizleri ile diğer bilgi ve belgeler incelendi. Yapılan incelemelerde, Türk vatandaşlığının kazanılması için gerekli döviz girişinin gerçekte sağlanmadığı, gayrimenkul alım satım işlemlerinin ise aracı şirketler veya satıcıların kendi mali kaynakları kullanılarak yanıltıcı şekilde gerçekleştirildiği tespit edildi.



Ekspertiz raporlarında gerçeğe aykırı yüksek bedeller

İncelemelerde ayrıca, gerçeğe aykırı şekilde yüksek bedelli ekspertiz raporları düzenlenerek 5901 sayılı Türk Vatandaşlığı Kanunu'na aykırı biçimde işlem tesis edildiği ve bu yöntemle yabancı uyruklu kişilerden haksız menfaat temin edildiği belirlendi.

Soruşturma kapsamında alınan bilirkişi raporları, finansal analizler ve MASAK verileri doğrultusunda suç örgütünün hiyerarşik yapısı, para trafiği ve eylem yöntemi ortaya çıkarıldı. Suçta kullanılan paravan şirketler de tespit edildi.

Yapılan tespitlerde, usulsüz işlemler sonucunda bin 70 yabancı uyruklu kişinin Türk vatandaşlığı kazandığı, bu işlemler nedeniyle ödenmesi gereken toplam 72 milyon 250 bin dolar tutarındaki işlemin usulsüz olduğu belirlendi. Usulsüz şekilde kazanılan vatandaşlıkların iptaline yönelik gerekli idari sürecin başlatıldığı öğrenildi.



13 ilde eş zamanlı operasyon

Soruşturma kapsamında şüpheliler hakkında "Suç İşlemek Amacıyla Örgüt Kurma, Yönetme, Üye Olma", "Göçmen Kaçakçılığı", "Kamu Kurum ve Kuruluşları Zararına Dolandırıcılık" ve "Belgede Sahtecilik" suçlarından işlem başlatıldı. İstanbul merkezli 13 ilde düzenlenen eş zamanlı operasyonda, haklarında yakalama kararı bulunan 88 şüpheliden 72'si yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelilere ait 78 ikamet adresi ve şirkette arama gerçekleştirildi. Aramalarda şüphelilere ait dijital materyallere el konulurken, 2 bin 11 taşınmaz, Bağcılar'da bulunan 1 otel, 86 motorlu araç, 2 yat ve 42 banka hesabına da el konuldu. Ayrıca 30 anonim şirkete el konularak şirketlere kayyum atandı. Soruşturmanın tüm yönleriyle sürdüğü bildirildi.