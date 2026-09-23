Tarım ve Orman Bakanlığı, gıda ürünlerine yönelik denetimleri kapsamında taklit ve tağşiş yapılan ürünlere ilişkin yeni listeyi kamuoyuyla paylaştı. Açıklanan sonuçlarda çok sayıda üründe mevzuata aykırı uygulamalar tespit edildi.

Listede adı açıkça geçen marka ve firmalar

Erçolak Gıda – Kıymada kalp tespiti Şehr-i Konya Mutfağı – Etli ekmek harcında taşlık Mendo Dürüm – Adana kebabında baş eti Abdullah Taze – Zeytinyağında tohum yağı Balıkesir Akçay Altınoluk – Zeytinyağı ürünlerinde tohum yağı Özgü Zeytinbağı – Zeytinyağı ürünlerinde tohum yağı Ay Cömert – Zeytinyağı ürünlerinde tohum yağı Bizim Doğal Gıda – Zeytinyağında tohum yağı/kalite düşüklüğü Doyum Yağ – Zeytinyağında tohum yağı/kalite düşüklüğü Sezgin Çetin – Zeytinyağında tohum yağı/kalite düşüklüğü Sera Bal-Gökdağ Karayaka – Süzme çiçek balında taklit veya tağşiş Hasırcılar Baharat / Mihrabat Baharat – Safranda yabancı madde Korkmaz Kasabı (Hadi Kaçan) – Kıymada tek tırnaklı eti Değirmen Tarsus – Sumakta izin verilmeyen boya Tanın Telbisoğlu – Toz kırmızıbiberde yasaklı boya Metinler Gıda / Tomurcuk Baharat – Sucuk kombi ürününde yasaklı boya Themra – Bitkisel macunda ilaç etken maddesi Sidra – Bitkisel macunda ilaç etken maddesi Bicoffee – Kolajenli herbal kahvede ilaç etken maddesi Nerox – Tea Detox ürününde ilaç etken maddesi Diox – Teadetox ürününde ilaç etken maddesi

Denetimlerde özellikle et ve zeytinyağı ürünlerine ilişkin bulgular öne çıktı. Bazı restoran ve işletmelerde dana veya kuzu eti olarak sunulan ürünlerde kanatlı eti tespit edilirken, bazı kıyma ve kebap harçlarında ise sakatat kullanıldığı belirlendi.

Kebap ve lahmacun harçlarında kanatlı eti

Bursa ve İstanbul başta olmak üzere farklı illerdeki restoran ve pide salonlarında yapılan kontrollerde, üzerinde dana veya kuzu eti ibaresi bulunan bazı köfte, kebap ve lahmacun harçlarında kanatlı eti tespit edildi.

Mersin'de Erçolak Gıda'ya ait kıymada kalp, Konya'daki Şehr-i Konya Mutfağı'nın etli ekmek harcında taşlık, Bursa'daki Mendo Dürüm'ün adana kebabında ise baş eti bulunduğu açıklandı.

Zeytinyağında tohum yağı tespiti

Listenin dikkat çeken başlıklarından biri de zeytinyağı ürünleri oldu. "Naturel sızma zeytinyağı" etiketiyle satışa sunulan bazı ürünlerde tohum yağı karışımı tespit edildi.

Hatay'ın Antakya ilçesi merkezli Abdullah Taze firmasına ait çeşitli marka ve serilerde yapılan incelemelerde, naturel sızma zeytinyağı adı altında tohum yağı kullanıldığı belirlendi.

İzmir, Aydın ve Balıkesir'de faaliyet gösteren bazı firmaların ürünlerinde de benzer şekilde tohum yağı karışımı ve kalite düşüklüğü tespit edildi.

Bal ve safran ürünleri de listede

Denetimlerde bal ve safran ürünleri de yer aldı. Burdur Bucak'ta faaliyet gösteren Sera Bal-Gökdağ Karayaka firmasının "Süzme Çiçek Balı" ürünlerinde taklit veya tağşiş tespit edildi.

İstanbul Büyükçekmece'deki Hasırcılar Baharat firmasının "Mihrabat Baharat" markalı safran ürününde ise yabancı madde bulunduğu açıklandı.

Kıymada at ve eşek eti tespiti

Listenin en dikkat çeken bulgularından biri kırmızı et ürünlerinde ortaya çıktı. Mersin'in Akdeniz ilçesinde Korkmaz Kasabı (Hadi Kaçan) tarafından satılan çiğ kırmızı et kıymasında "tek tırnaklı eti" tespit edildi. Bakanlığın bildiriminde bu kapsam at, eşek ve benzeri hayvanları içeriyor.

Baharatlarda yasaklı boya

Gıda ürünlerindeki uygunsuzluklar baharatlara da uzandı. Mersin Tarsus'ta Değirmen Tarsus markalı sumakta gıdada kullanımına izin verilmeyen boya tespit edildi.

Kahramanmaraş Onikişubat'ta Tanın Telbisoğlu markalı toz kırmızıbiberde, Balıkesir Bandırma'da ise Metinler Gıda'ya ait Tomurcuk Baharat markalı sucuk kombi ürününde yine gıdada kullanımına izin verilmeyen boya bulundu.

Bitkisel ürünlerde ilaç etken maddesi

Bakanlığın güncel listesinde bitkisel ürünler de yer aldı. Mersin Akdeniz'de Veysi Topuz'a ait Themra markalı epimedyumlu bitkisel karışımlı macunlar ile Kocaeli İzmit'teki Sidra markalı macunlarda ilaç etken maddesi tespit edildi.

İstanbul Kağıthane merkezli üreticilerin sunduğu Bicoffee, Nerox ve Diox markalı bazı bitkisel çay ve kahve ürünlerinde de ilaç etken maddesi bulunduğu açıklandı.

Tarım ve Orman Bakanlığı'nın güncellediği liste, gıda ürünlerinde etiket bilgileri ile ürünün gerçek içeriği arasındaki uyumsuzluklara ilişkin yeni tespitleri ortaya koydu. Denetimlerde farklı ürün gruplarında taklit, tağşiş, yabancı madde, yasaklı boya ve ilaç etken maddesi gibi uygunsuzluklar belirlendi.