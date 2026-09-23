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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Birleşmiş Milletler (BM) 81. Genel Kurulu için geldiği New York'ta ikili temaslarını sürdürüyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan, ABD ziyaretinin son günündeki ikili temasları kapsamında New York'ta Türkevi'nde Ukrayna Başbakanı Vladimir Zelenskiy'i kabul etti. Görüşmede iki ülke arasındaki ilişkilerin yanı sıra bölgesel ve küresel gelişmelerin yanı sıra Rusya-Ukrayna Savaşı ele alındı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, New York'ta Ukrayna Başbakanı Vladimir Zelenskiy'i kabul etti.

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