Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Çin'in Şanghay kentinde katıldığı 2026 Dünya Beceriler Zirvesi Bakanlar Toplantısı'nda, 'Bugün hepimiz, 'insanlarımızı değişen beceri ihtiyaçlarına yaşamları boyunca nasıl hazırlayacağız?' sorusuna cevap arıyoruz. Yapay zekayı; insanın alternatifi değil, insan kapasitesini destekleyen bir araç olarak gördüğümüz müddetçe doğru adımlar atabiliriz. Bu doğrultuda 'beceri geliştirme' ve 'yeniden beceri kazandırma', ulusal politikalarımızın merkezinde yer almalıdır' dedi.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, 2026 Dünya Beceriler Zirvesi Bakanlar Toplantısı'na katılmak ve çeşitli temaslarda bulunmak üzere Çin'in Şanghay kentine resmi ziyaret gerçekleştirdi. Bakan Işıkhan katıldığı toplantıda, 'Dijital ve Akıllı Bir Gelecek için Yaşam Boyu Mesleki Beceri Eğitimi Sistemi Oluşturulması' teması kapsamında konuşma yaparak, düzenlenen bu önemli konferansta bulunmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Konuşmasında dijitalleşme, yapay zeka ve yeşil dönüşümün işgücü piyasalarını her zamankinden daha hızlı değiştirdiğine dikkati çeken Bakan Işıkhan, 'Bugün hepimiz, 'insanlarımızı değişen beceri ihtiyaçlarına yaşamları boyunca nasıl hazırlayacağız?' sorusuna cevap arıyoruz. Yapay zekayı; insanın alternatifi değil, insan kapasitesini destekleyen bir araç olarak gördüğümüz müddetçe doğru adımlar atabiliriz. Bu doğrultuda 'beceri geliştirme' ve 'yeniden beceri kazandırma', ulusal politikalarımızın merkezinde yer almalıdır' ifadelerini kullandı.

Işıkhan, geçtiğimiz Nisan ayında İstanbul'da gerçekleştirilen OECD Beceriler Zirvesi'nde de vurgulandığı üzere, beceri politikalarının artık ekonomik rekabet gücünün ve toplumsal refahın temel şartı olduğuna işaret ederek, 'Nitekim, kısa süre önce açıklanan OECD PISA 2025 sonuçları da Türkiye'nin eğitim ve beceri geliştirme alanındaki kararlılığını ortaya koymuştur. Küresel ölçekte puanların gerilediği bir dönemde Türkiye; fen, matematik ve okuma becerilerinin tamamında puanını artırarak son 10 yılda üç alanda birden yükselen tek OECD ülkesi olmuştur' dedi.

'Yapay zeka destekli eşleştirme araçlarını hayata geçirdik'

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde Türkiye'nin, becerilerinin istihdam politikalarının merkezine doğrudan yerleştiren bütüncül bir yaklaşımın benimsendiğine vurgu yapan Bakan Işıkhan, 'Kamu istihdam kurumumuz İŞKUR aracılığıyla yapay zeka destekli eşleştirme araçlarını hayata geçirdik. Ulusal Mesleki Yeterlilik Sistemimiz ile eğitim ve çalışma hayatı arasında güçlü ve geleceğe dönük bir köprü kuruyoruz. Ev sahibimiz Çin'in, dijital dönüşüm ve mesleki eğitimde attığı vizyoner adımları takdirle takip ediyor, bu alandaki küresel deneyim paylaşımlarını çok kıymetli buluyoruz. Bu konferansı, deneyimlerimizi paylaşmak ve beceri dönüşümü alanında uluslararası işbirliğimizi daha da güçlendirmek için önemli bir fırsat olarak görüyoruz' dedi.

Bakan Işıkhan, 'Akıllı bir gelecek yalnızca akıllı makinelerle inşa edilemez. Bu gelecek; öğrenen, yenilik üreten ve kendi kapasitelerini geliştirmek için teknolojiden yararlanan insanlar tarafından inşa edilecektir. Geleceğin en rekabetçi ülkeleri, yalnızca en ileri teknolojilere sahip olan ülkeler olmayacaktır. Asıl rekabet gücüne sahip ülkeler, vatandaşlarına yaşam boyu öğrenme ve değişen dünyaya uyum sağlama fırsatı sunan ülkeler olacaktır' ifadelerini kullandı.

Işıkhan, konuşmasının sonunda teknolojik dönüşümün gerisinde kimsenin bırakılmadığı, insanı merkeze alan bir beceri ekosisteminin hep birlikte inşa edilebileceğini umduğunu söyledi.

Işıkhan, Şanghay'da çeşitli temaslarda bulundu

Bakan Işıkhan, Çin'deki temasları kapsamında Doğu Afrika ülkesi Malavi Çalışma, Beceriler ve Yenilik Bakanı Joel Chinago ile ikili görüşme gerçekleştirdi. Görüşmede, çalışma hayatı ve istihdam başta olmak üzere geleceğe yönelik atılabilecek adımlar değerlendirildi.

Işıkhan, ayrıca 2026 Dünya Beceriler Zirvesi kapsamında, Kamboçya Çalışma ve Mesleki Eğitim Bakanı Heng Sour ile de bir araya geldi.

Bakan Işıkhan, Çin'deki temasları kapsamında Türkiye'nin Şanghay Başkonsolosluğu'nu ziyaret etti. Türkiye ve Çin arasındaki ilişkilerin güçlenmesine yönelik çalışmalarını sürdüren Büyükelçi Selçuk Ünal, Başkonsolos Özlem Kural ve personeli tebrik eden Işıkhan, yetkililere çalışmalarında başarılar diledi.

Şanghay'da bulunan Türk iş insanları ve sivil toplum kuruluşları temsilcileriyle de bir araya gelen Bakan Işıkhan, burada vatandaşların sosyal, kültürel ve ekonomik alanlardaki taleplerini dinledi.