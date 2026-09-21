Tera Portföy Yönetimi A.Ş., son dönemde yatırım fonlarında yaşanan iade ve ödeme süreçlerine ilişkin kamuoyuna açıklamada bulundu. Şirket, fonlara yönelik iade taleplerinin kısa sürede yoğunlaştığını ve toplam çıkış talebinin yaklaşık 300 milyar TL’ye ulaştığını açıkladı.

Şirketin açıklamasına göre, yoğunlaşan taleplerin karşılanabilmesi amacıyla fon portföylerinde bulunan varlıkların nakde çevrilmesi yönünde süreç yürütüldü. Ancak yüksek tutarlı ve eş zamanlı çıkış taleplerinin kısa süre içinde karşılanmasının önemli bir operasyonel süreç oluşturduğu belirtildi.

Dört fonda ödemeler tamamlandı

Tera Portföy, SPK kararı kapsamında tasfiye dışında kalan bazı fonlarda yatırımcıların satış taleplerine ilişkin ödemelerin gerçekleştirildiğini duyurdu.

Şirketin açıklamasında Tera Portföy Birinci Borçlanma Araçları (TL) Fon (TRJ), Tera Portföy Fon Sepeti Fonu (FSU), Tera Portföy İkinci Serbest (Döviz) Fon (TMM) ve Tera Portföy Katılım Serbest (Döviz) Fon (TRU) için 16, 17 ve 18 Eylül tarihlerinde verilen iade talimatlarının ödemelerinin yapıldığı bildirildi.

Tera Portföy, bu tarihlerdeki iade talimatları kapsamında yatırımcıların şirketten herhangi bir alacağının kalmadığını açıkladı.

Ödemeler Takasbank’taki kısıtlamalar nedeniyle durdu

Açıklamanın dikkat çeken bölümünde ise 18 Eylül 2026 tarihinde Takasbank nezdindeki hesaba getirilen işlem kısıtları ve blokeler nedeniyle yatırımcılara yapılan ödemelerin devam ettirilemediği belirtildi.

Tera Portföy, tasfiye kapsamına alınan fonlar açısından ise sürecin SPK tarafından belirlenen esaslar çerçevesinde yürütüleceğini bildirdi. Şirket, bu fonların tasfiye sürecinin yetkilendirilen Türkiye İş Bankası A.Ş. tarafından yürütülmesine karar verildiğini ifade etti.

SPK da 21 Eylül'de yaptığı açıklamayla tasfiye konusu fonlara ilişkin usul ve esaslarda yer alan 3 aylık süreyi 6 aya çıkardı. Kurul, bu değişikliğin fon portföylerinin yapısı ve piyasa koşulları dikkate alınarak varlıkların mümkün olduğunca uygun koşullarda satılabilmesine imkan sağlamak amacıyla yapıldığını belirtti.

“İlgili kurumlarla koordinasyon içindeyiz”

Tera Portföy, üst yönetim ve icra ekiplerinin görevlerinin başında olduğunu belirterek yatırımcıların birikimlerine erişebilmesi ve ödeme süreçlerinin tamamlanması için ilgili kurumlarla koordinasyon yürütüldüğünü açıkladı.

Şirket, Türkiye İş Bankası ve diğer ilgili kurumlarla iş birliğine devam edeceğini, ihtiyaç duyulan bilgi, belge ve operasyonel desteği sağlamaya hazır olduğunu bildirdi.

Tera Portföy ayrıca yatırımcıların şirketin resmi açıklamaları ile SPK duyurularını ve ilgili fonların KAP bildirimlerini takip etmeleri çağrısında bulundu.

Şirket, yatırımcıların yaşadığı endişeler nedeniyle üzüntü duyduğunu belirterek sürecin yatırımcıların hakları gözetilerek mümkün olan en kısa sürede sonuçlandırılması için çalışmaların sürdüğünü ifade etti.