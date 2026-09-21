İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından sermaye piyasasında gerçekleştirilen işlemlere ilişkin yürütülen soruşturmada yeni bir gelişme yaşandı. Soruşturma kapsamında Doğa Sigorta Yönetim Kurulu Başkanı Nihat Kırmızı gözaltına alındı.

Kırmızı'nın aynı zamanda İstanbul Topkapı Üniversitesi Mütevelli Heyeti Başkanı olduğu belirtildi. Doğa Sigorta'nın resmi internet sitesinde de Kırmızı, şirketin Yönetim Kurulu Başkanı olarak yer alıyor.

Soruşturma genişliyor

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terörizmin Finansmanı ve Aklama Suçları Soruşturma Bürosu tarafından yürütülen soruşturma, sermaye piyasasında gerçekleştirilen işlemlere odaklanıyor.

Kırmızı'nın gözaltına alınmasıyla birlikte soruşturmada gözaltı işlemi uygulanan isimlere bir yenisi daha eklenmiş oldu. Kırmızı'nın İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğündeki işlemlerinin sürdüğü bildirildi.

Soruşturmanın önceki aşamalarında Tera Yatırım Holding Yönetim Kurulu Başkanı Emre Tezmen, Tera Yatırım Holding yöneticileri Emre Alkin ve Kerem Alkin, Tera Portföy Genel Müdürü Alper Öztürk ile Pusula Holding Yönetim Kurulu Başkanı Serdar Turhan hakkında gözaltı işlemi uygulanmıştı. Emre Tezmen ve Alper Öztürk'ün makam odalarında da polis ekiplerince arama yapılmıştı.

Tera ile Doğa Sigorta bağlantısı gündemde

Kırmızı'nın gözaltına alınmasının ardından bazı kaynaklarda Doğa Sigorta ile Tera arasındaki ortaklık ilişkisine yönelik daha önce gündeme gelen pay devri sürecine de dikkat çekildi.

T24'ün aktardığı ve Kırmızı'ya yakın kaynaklara dayandırdığı bilgilere göre Doğa Sigorta'nın Tera ile ilgili ortaklık sürecini sonlandırmaya yönelik bir satış işlemi gündeme geldi ancak gerekli izinlerin alınamaması nedeniyle süreç tamamlanmadı. Söz konusu aktarımda, satışın gerçekleşmediği ve şirketin ortaklık ile yönetim yapısında bu işleme bağlı bir değişiklik olmadığı belirtildi.

Öte yandan, Nihat Kırmızı'nın gözaltı gerekçesine ilişkin resmi makamlar tarafından kamuoyuna ayrıntılı bir açıklama yapılmış değil. Soruşturmanın ilerleyen aşamalarında yeni bilgi ve gelişmelerin ortaya çıkması bekleniyor.