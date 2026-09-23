Gün içinde Beypazarı, Kalecik, Güdül, Polatlı, Ayaş, Şereflikoçhisar ve Elmadağ belediye başkanlarının da istifa kararları kamuoyuna yansıdı.

Yavaş, istifa kararını sosyal medya hesabından yaptığı kapsamlı açıklamayla duyurdu. Kararını öfke veya kırgınlıkla almadığını belirten Yavaş, 19 Mart’ta başlayan ve CHP’deki "mutlak butlan" tartışmalarıyla devam eden sürecin siyasette ciddi ayrışmalara yol açtığını ifade etti.

Yavaş, CHP üyeliğinden ayrılırken Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığı görevini sürdüreceğini ve siyasi yoluna bağımsız olarak devam edeceğini bildirdi.

"Seçmenin iradesine sadakat siyasetin namusudur"

Açıklamasında CHP çatısı altında görev yaptığı döneme ilişkin değerlendirmelerde bulunan Yavaş, belediye başkanlığı görevini siyasi kariyerinin bir basamağı olarak görmediğini vurguladı.

Yavaş, seçmenin sandıkta yalnızca bir kişiye değil, aynı zamanda bir siyasi iradeye de oy verdiğini belirterek, seçmenin onay vermediği siyasi adreslere geçiş yapılmasını doğru bulmadığını söyledi.

Ankara'da farklı siyasi görüşlerden vatandaşların ortak bir irade etrafında buluştuğunu savunan Yavaş, belediyecilik anlayışının parti ayrımı gözetmeden hizmet vermek olduğunu ifade etti.

Yavaş ayrıca, muhalefet içindeki ayrışmaların Türkiye'deki demokratik siyasete zarar verebileceği yönündeki görüşünü yineledi.

"Siyasi yoluma bağımsız olarak devam edeceğim"

Yavaş, açıklamasında CHP üyeliğinden ayrılma kararının ardından siyasi çalışmalarını bağımsız sürdüreceğini net şekilde ifade etti.

"Benim için belediye başkanlığı bir siyasi kariyer basamağı değil, milletin emanetidir" diyen Yavaş, bundan sonra da kendisine oy veren veya vermeyen tüm Ankaralılara aynı anlayışla hizmet edeceğini belirtti.

Yavaş, aldığı kararın tüm sorumluluğunun kendisine ait olduğunu ve takdirin millete ait olduğunu da kaydetti.

Yavaş'ın ardından belediye başkanları da ayrıldı

Yavaş'ın CHP'den istifasının ardından Ankara'daki ilçe belediye başkanlarından da peş peşe ayrılık açıklamaları geldi.

Beypazarı Belediye Başkanı Özer Kasap, Kalecik Belediye Başkanı Satılmış Karakoç, Güdül Belediye Başkanı Mehmet Doğanay, Polatlı Belediye Başkanı Mürsel Yıldızkaya, Ayaş Belediye Başkanı İzzet Demircioğlu, Şereflikoçhisar Belediye Başkanı Mustafa Koçak ve Elmadağ Belediye Başkanı Adem Barış Aşkın CHP üyeliklerinden ayrıldıklarını açıkladı.

Belediye başkanları açıklamalarında görevlerine bağımsız olarak devam edeceklerini belirtirken, bazı isimler Yavaş ile birlikte hareket etmeyi sürdüreceklerini ifade etti.

Kılıçdaroğlu'ndan Yavaş'a destek mesajı

Yavaş'ın istifasının ardından CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu da açıklama yaptı.

Kılıçdaroğlu, Yavaş'ın CHP'ye kazandırdığı değerli bir siyasetçi olduğunu belirterek, Yavaş'ın seçmenin iradesine ilişkin değerlendirmelerine katıldığını ifade etti.

Kılıçdaroğlu açıklamasında, Yavaş'ın "İnsanlar sandığa giderken yalnızca bir isme değil, bir siyasi iradeye de oy verir" ve "Seçmenin iradesine sadakat, siyasetin namusudur" şeklindeki sözlerine atıf yaparak, bu değerlendirmeleri kendilerinin de benimsediğini söyledi.

Yavaş'ın CHP'den ayrılması ve Ankara'daki ilçe belediye başkanlarının peş peşe istifa kararları, CHP açısından Ankara'daki siyasi tabloyu değiştiren önemli gelişmeler arasında yer aldı.