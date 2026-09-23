Alt katlarında mağaza ve işletmelerin faaliyet gösterdiği 6 katlı otoparkın dış cephesinde ise Tera Portföy’ün TP2 kodlu para piyasası fonuna ait reklamların halen yer aldığı görüldü.

İstanbul Nişantaşı’nda City's AVM'nin hemen arkasında bulunan 6 katlı otopark, Tera Yatırım Holding'in soruşturma kapsamında gündeme gelen varlıkları arasında dikkat çekiyor. Geçtiğimiz yıl yaklaşık 2 milyar TL seviyesinde bir bedelle satın alındığı belirtilen otoparkın işletmesi ise devam ediyor. Bölgedeki tesisin güncel görüntülerinde dış cephede Tera markalı reklamların da bulunduğu görüldü.

Otoparkın cephesinde TP2 reklamı

Otoparkın City's AVM'ye bakan bölümünde Tera Portföy'ün TP2 kodlu Tera Portföy Para Piyasası (TL) Fonu için hazırlanan reklam dikkat çekiyor. KAP kayıtlarında TP2'nin kurucusunun Tera Portföy Yönetimi A.Ş. olduğu görülüyor.

Reklamda fonun belirli dönemlerdeki getirisine ilişkin bilgiler ile “Paranız değerlensin, yatırımınız güçlensin” sloganı yer alıyor.

Ancak Tera grubuna yönelik soruşturma ve alınan tedbir kararlarının ardından, hem şirket varlıklarının hem de grup bünyesindeki finansal kuruluşların geleceği yatırımcılar açısından daha fazla merak konusu haline geldi.

Milyarlık otopark faaliyetini sürdürüyor

Soruşturma sürecine rağmen Nişantaşı'ndaki otoparkın hizmet vermeye devam ettiği görüldü. Güncel görüntülerde tesisin yoğun şekilde kullanıldığı ve otopark içerisinde boş yer bulmanın dahi zorlaştığı dikkat çekti. Tesiste 1 saatlik park ücretinin 350 TL, 24 saatlik kullanım ücretinin ise 1.000 TL olduğu; aylık abonman bedelinin de 20 bin TL seviyesinde bulunduğu bildirildi.

Alt kattaki işletmelerin gözü sürecin akıbetinde

Otoparkın alt bölümünde Mudo, Starbucks ve çeşitli mağaza ve işletmeler faaliyet gösteriyor. Tesisin mülkiyeti ve soruşturma kapsamında alınan tedbirlerin işletmelere nasıl yansıyacağı da bölgede merak edilen başlıklar arasında.

Daha önce Mudo'nun kira bedelinin yükseldiği ve mağazanın taşınmasının gündeme geldiğine ilişkin iddialar kamuoyuna yansımıştı. Ancak mevcut durumda mağazanın faaliyetini sürdürdüğü görülüyor.

Şimdi gözler milyarlık mülkün geleceğinde

Tera Yatırım Holding yöneticilerine ilişkin soruşturma yeni adımlarla devam ederken, şirketin Nişantaşı'ndaki yüksek değerli gayrimenkulünün geleceği de yakından takip ediliyor.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığının yürüttüğü sermaye piyasası soruşturması kapsamında Tera Yatırım Holding Yönetim Kurulu Başkanı Emre Tezmen, Tera Yatırım Holding yöneticileri ve Tera Portföy Genel Müdürü Alper Öztürk'ün de aralarında bulunduğu 5 şüpheli tutuklandı.

Bu gelişmelerin ardından Nişantaşı'nın merkezindeki milyarlık otoparkın yanı sıra, Tera grubuna bağlı diğer şirket ve varlıkların hukuki süreçten nasıl etkileneceği de önümüzdeki dönemin önemli başlıklarından biri olacak.