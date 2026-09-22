İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekiplerince yürütülen çalışmalar kapsamında, örgütün "izdivaç sorumlusu" veya "izdivaççı" olarak adlandırdığı kişiler aracılığıyla adaylara ilişkin bilgilerin toplandığı ve kayıt altına alındığı tespit edildi.



Evlilikler örgütsel kriterlere göre yönlendirildi

Yapılan çalışmalarda, izdivaç faaliyetleri kapsamında kişilerin yaş, eğitim, meslek, memleket, aile yapısı, fiziki özellikleri ve örgütsel konumlarına ilişkin bilgilerin yanı sıra fotoğraflarının da temin edilerek aday havuzları oluşturulduğu belirlendi. Uygun görülen kişilerin söz konusu kriterler doğrultusunda eşleştirildiği, faaliyetlerin dijital platformlar üzerinden oluşturulan gruplar aracılığıyla da yürütüldüğü tespit edildi.



Dijital materyallerden 13 şüpheli tespit edildi

Öte yandan, 5 Mayıs 2026 tarihinde gerçekleştirilen operasyon kapsamında gözaltına alınan ve örgütün izdivaç sorumlusu olduğu değerlendirilen Merve Daştan’ın dijital materyalleri incelendi. İncelemeler sonucunda örgütün izdivaç yapılanması içerisinde faaliyet gösterdiği değerlendirilen 13 şüpheli tespit edildi.



8 ilde eş zamanlı operasyon

Tespitlerin ardından İstanbul merkezli 8 ilde bulunan 13 adrese yönelik saat 05.00 sularında eş zamanlı operasyon düzenlendi. İstanbul’da 2, Ankara’da 1, Kocaeli’de 2, Karabük’te 2, Denizli’de 3, Gaziantep’te 1, Kayseri’de 1 ve Samsun’da 1 adrese düzenlenen operasyonda 9 şüpheli yakalandı.

Operasyon kapsamında şüphelilerin yakalanması ve suç unsurlarının ele geçirilmesine yönelik çalışmaların gerçekleştirildiği bildirildi.