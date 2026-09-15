Gaziantep Büyükşehir Belediyesi bünyesindeki sporcular, 2026 yılının ilk 8 ayında uluslararası arenada elde ettikleri derecelerle önemli bir başarı tablosu ortaya koydu. Dünya ve Avrupa şampiyonluklarından Balkan derecelerine, Akdeniz Oyunları'ndan Grand Prix organizasyonlarına uzanan başarılarla 10 sporcu, 8 farklı branşta Türkiye'yi ve Gaziantep'i başarıyla temsil etti.

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi'nin spora ve sporcuya yönelik çalışmaları, 2026 yılının ilk 8 ayında dünya arenasında önemli sonuçlarla karşılık buldu. Karate, para atletizm, satranç, bilek güreşi, judo, paletli yüzme, muaythai ve masa tenisi olmak üzere 8 farklı branşta mücadele eden 10 sporcu, uluslararası organizasyonlarda elde ettikleri derecelerle Gaziantep'in spor alanındaki yükselişini sürdürdü.

Bosna-Hersek'ten Brezilya'ya, Güney Kore'den Fas'a, Almanya'dan İtalya'ya uzanan geniş bir coğrafyada milli formayla mücadele eden Büyükşehir sporcuları; dünya, Avrupa ve Balkan şampiyonalarının yanı sıra Akdeniz Oyunları, Grand Prix ve uluslararası turnuvalarda önemli derecelere ulaştı.

Farklı branş ve yaş kategorilerinde gelen dünya ve Avrupa şampiyonlukları, ikincilikler, üçüncülükler ve uluslararası unvanlar, Gaziantep Büyükşehir Belediyesi'nin sporcu yetiştirme ve destekleme çalışmalarının uluslararası arenaya yansıyan güçlü sonuçlarını ortaya koydu.

Kaan Efe Kaya dünya kürsüsünden Akdeniz Oyunları zirvesin

Paletli yüzmede Kaan Efe Kaya, 2026 yılının ilk 8 ayında dünya ve Akdeniz Oyunları düzeyinde elde ettiği derecelerle uluslararası başarı tablosunun öne çıkan isimlerinden biri oldu.

22-29 Haziran tarihlerinde Güney Kore'nin Incheon kentinde düzenlenen 2026 CMAS Dünya Paletli Yüzme Şampiyonası'nda Büyükler kategorisinde mücadele eden Kaya, 400 metre Çift Palet kategorisinde Dünya ikincisi olurken, 200 metre kategorisinde ise Dünya beşinciliğini elde etti.

Kaya, dünya şampiyonasındaki başarısının ardından 24-29 Ağustos tarihlerinde İtalya'da düzenlenen 20. Akdeniz Oyunları Paletli Yüzme Şampiyonası'nda bu kez zirveye çıktı. Erkekler 400 Metre Çift Palet kategorisinde Akdeniz Oyunları birincisi olan milli sporcu, 200 Metre Çift Palet kategorisinde de üçüncülük elde ederek organizasyonu iki önemli dereceyle tamamladı.

Eren Akkurt'tan dünya şampiyonluğu

Karatede Eren Akkurt, Balkan, Avrupa ve dünya düzeyindeki üç farklı organizasyonda kürsüye çıkarak 2026 yılının ilk 8 ayına damga vuran performanslardan birini sergiledi.

Akkurt, 27 Şubat-1 Mart tarihlerinde Bosna-Hersek'te gerçekleştirilen Balkan Büyükler ve Veteranlar Karate Şampiyonası'nda +84 kg Büyükler kategorisinde Balkan üçüncüsü olarak bronz madalya kazandı.

20-24 Mayıs tarihlerinde Almanya'nın Frankfurt kentinde düzenlenen Büyükler Avrupa Karate Şampiyonası'nda ise 50 ülkenin katıldığı organizasyonda Büyükler Erkek Milli Takımı ile Avrupa ikinciliğine ulaştı.

Milli karateci, yılın en önemli başarısını 8-13 Haziran tarihlerinde Brezilya'da düzenlenen Dünya Üniversiteler Karate Şampiyonası'nda elde etti. Ferdi Kumite 84 kg kategorisinde Dünya Şampiyonu olan Akkurt, Takım Kumite kategorisinde de Dünya üçüncülüğüne ulaştı.

Akkurt böylece aynı yıl içerisinde Balkan, Avrupa ve dünya düzeyinde derece elde ederek Gaziantep'in uluslararası spor başarılarına önemli katkı sundu.

Sevda Kılınç Çırakoğlu Grand Prıx'de zirvede

Para atletizmde Sevda Kılınç Çırakoğlu, 2026 yılının ilk 8 ayında katıldığı uluslararası Grand Prix organizasyonlarında elde ettiği iki madalyayla başarılı bir performans ortaya koydu.

23-25 Nisan tarihlerinde Fas'ın Rabat kentinde düzenlenen Grand Prix etabında T12 kategorisinde 27.44'lük derece elde eden Çırakoğlu, organizasyonu bronz madalyayla tamamladı.

Milli sporcu, 2-4 Temmuz tarihlerinde Çek Cumhuriyeti'nde düzenlenen Uluslararası IPC Grand Prix müsabakasında başarısını bir üst seviyeye taşıdı. T12 Kadınlar 400 metre kategorisinde rakiplerini geride bırakan Çırakoğlu, birinciliğe ulaşarak altın madalyanın sahibi oldu.

Satrançta iki Avrupa şampiyonluğu

Satrançta Ela Mullakütükçü ve Beren Kalyoncu, Avrupa ve uluslararası turnuvalarda elde ettikleri derecelerle Büyükşehir'in 2026 başarı tablosunda yer aldı.

6 Mayıs'ta Hırvatistan'ın Trogir kentinde düzenlenen European School Chess Championship 2026'da Ela Mullakütükçü, 17 Yaş Kızlar kategorisinde Avrupa Şampiyonu olurken Genel Kategori'de Avrupa ikinciliğini elde etti.

Aynı şampiyonada Beren Kalyoncu, 15 Yaş Kızlar kategorisinde Avrupa Şampiyonu oldu ve Genel Kategori'yi Avrupa dördüncüsü olarak tamamladı.

Kalyoncu, sezonun devamında uluslararası satranç kariyeri açısından önemli bir başarıya daha imza attı. 13-21 Haziran tarihlerinde Hırvatistan'ın Pula kentinde gerçekleştirilen 38. Open Pula 2026 Uluslararası Satranç Turnuvası'nda 1800-2000 ELO kategorisini birinci tamamlayan milli sporcu, FIDE WFM (Kadın FIDE Ustası) unvanını kazandı.

Başarılı performansını milli takım düzeyine de taşıyan Beren Kalyoncu, 2026 Dünya Satranç Olimpiyatı'nda Türkiye'yi temsil edecek A Millî Takım kadrosuna seçildi. Türkiye'nin A Millî Kadın Takımı kadrosundaki 5 sporcudan biri olan Kalyoncu, Özbekistan'ın Semerkant kentinde düzenlenecek Dünya Satranç Olimpiyatı'nda ay-yıldızlı forma altında Türkiye ve Gaziantep'i temsil edecek.

Bilek güreşinde Avrupa'dan önemli dereceler

Bilek güreşinde Mustafa Dinleyici ve Aynur Bozdemir, 10-20 Mayıs tarihlerinde Macaristan'ın Budapeşte kentinde düzenlenen Avrupa Şampiyonası'nda önemli sonuçlara ulaştı.

Ağır Siklet +90 kg kategorisinde mücadele eden Mustafa Dinleyici, Avrupa ikincisi olurken, +70 kg kategorisinde yarışan Aynur Bozdemir ise organizasyonu Avrupa dördüncüsü olarak tamamladı.

Yağmur Derin Çelik Balkan ve Avrupa kürsüsünde

Judoda Yağmur Derin Çelik, yaklaşık bir aylık süreç içerisinde iki farklı uluslararası organizasyonda önemli dereceler elde etti.

5-7 Haziran tarihlerinde Kuzey Makedonya'nın Bitola kentinde düzenlenen Judo Minikler Balkan Şampiyonası'nda Minikler kategorisinde Balkan üçüncüsü olan Çelik, 11-12 Temmuz tarihlerinde Kocaeli'de gerçekleştirilen European Judo Tour / Kocaeli Judo Hopes Tournament 2026'da da kürsü başarısını sürdürdü.

12 ülkeden 40 kulüp ve 442 sporcunun katıldığı organizasyonda Yıldızlar kategorisinde mücadele eden Çelik, Avrupa ikinciliğine ulaştı.

Ferizan Gocuk dünya üçüncüsü

Muaythai branşında Ferizan Gocuk, dünya şampiyonasında kürsüye çıkarak Gaziantep'in uluslararası başarılarına bir yenisini ekledi.

26 Haziran'da Malezya'da düzenlenen Muaythai Elit Büyükler Dünya Şampiyonası'nda 54 kg A Elit Class kategorisinde mücadele eden Gocuk, organizasyonu Dünya üçüncüsü olarak tamamladı.

Masa tenisinde Rüzgâr Alp Yalçınkaya, Almanya'da düzenlenen İşitme Engelliler Avrupa Masa Tenisi Gençlik Oyunları'nda dört ayrı kategoride zirveye çıkarak yılın dikkat çeken başarılarından birine imza attı.

17-23 Ağustos tarihlerinde Hannover'de gerçekleştirilen organizasyonda Yalçınkaya; U19 Ferdi, U16 Ferdi, Çiftler ve Mix (Karışık Çiftler) kategorilerinde Avrupa birincisi oldu.

Dört ayrı kategoride şampiyonluğa ulaşan Yalçınkaya, tek bir uluslararası organizasyonda dört Avrupa birinciliği elde ederek Büyükşehir'in 2026 uluslararası başarı tablosuna önemli katkı sağladı.