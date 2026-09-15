Mudanya'nın düşman işgalinden kurtuluşunun yıl dönümü olan 12 Eylül dolayısıyla, genç yüzücülerin kıyasıya mücadele ettiği anlamlı bir yarış düzenlendi. Mudanya Belediyespor Kulübü ile Bursa Büyükşehir Spor Kulübü yüzücülerinin katıldığı yarışlarda, 6, 8 ve 9 yaş grubu sporcular hünerlerini sergiledi.

Mudanya'da gerçekleştirilen yarışlara küçük yaşta çok sayıda sporcu katılırken, havuz kenarında çocuklarını izleyen veliler de büyük heyecan yaşadı. Minik yüzücüler dereceye girebilmek için kulaçlarını var güçleriyle atarken, tribünlerden yükselen alkış ve tezahüratlar sporculara moral verdi.

Havuzda büyük başarı

2 dönem atıl kalan havuzun kısa süre önce yeniden hizmete açılması ve altyapının da yeni kurulmasına rağmen Mudanya Belediyespor Kulübü yüzücüleri önemli başarılara imza attı. Genç sporcular, elde ettikleri başarılı derecelerle dikkat çekerken, birçok kategoride madalyaları topladı.

Yarışlarda derece yapan ve kürsüye çıkan Mudanya Belediyesporlu yüzücülere madalyalarını Mudanya Belediye Başkan Yardımcısı Baran Güneş takdim etti