Antalya Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Büşra Özdemir, Ahilik Haftası etkinlikleri kapsamında Antalya Esnaf ve Sanatkarları Odaları Birliği (AESOB) Başkanı Adlıhan Dere ve oda temsilcilerini ağırladı.

Ahilik Haftası kapsamında AESOB Başkanı Adlıhan Dere ve oda temsilcileri, Antalya Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Büşra Özdemir'i ziyaret etti. 'Ben de bir esnaf torunuyum, sizlerin sorunlarını, sıkıntılarını yakından biliyorum' diyerek konuşmasına başlayan Başkan Vekili Büşra Özdemir, 'Bu şehrin üretimine önemli katkı sunuyorsunuz. Biz bu şehri sizlerle birlikte yönetiyoruz. Sizlerin eleştirileri, önerileri bizler için çok değerli. Yol haritamızı sizlerle birlikte çiziyoruz. Her zaman esnafımızın yanındayız. Büyükşehir Belediyesi olarak esnaflarımızın sorunlarını daha hızlı çözmek adına Esnaf Daire Başkanlığı kurmuştuk ancak bakanlık norm kadroyu kaldırdığı için kapatmak zorunda kaldık. Hayat sizlerle güzel, emeğinize sağlık' dedi.

'Esnafın sorunlarını yüksek sesle dillendirdiniz'

AESOB Başkanı Adlıhan Dere de Başkan Vekili Büşra Özdemir'e esnafa verdiği destekten dolayı teşekkür etti. AESOB Başkanı Dere, Başkan Vekili Büşra Özdemir'in Ahilik Haftası'nda esnafın sorunlarını tüm protokolün önünde yüksek sesle dillendirmesinden dolayı mutlu olduklarını dile getirerek, '39. Ahilik kutlamalarında bizimle oldunuz ve çok önemli destek verdiniz. Son günlerde size karşı yapılan haksız eleştirilere karşı esnaflar olarak bizler de sizin yanınızdayız. Büyükşehir Belediyesi'nin içinden geçtiği soruşturma sürecinde Başkan Vekilliği görevini çok iyi yönetiyorsunuz. Yapmış olduğunuz çalışmalar Antalya Büyükşehir Belediyesi'ni öne çıkartıyor' diye konuştu.

Başkan Vekili Özdemir, daha sonra AESOB Başkanı Adlıhan Dere ve oda temsilcileriyle sohbet ederek sorunlarını dinledi. AESOB Başkanı Dere, Başkan Vekili Büşra Özdemir'e Ahilik Haftası'na verdiği destekten dolayı teşekkür ederek plaket takdim etti.