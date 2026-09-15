Trendyol Süper Lig ekiplerinden Samsunspor'da futbolcular ve yöneticiler, defter kampanyası lansmanı kapsamında ilkokul çocuklarına üzerlerinde 'Bu şehrin çocukları Samsunsporludur' yazılı defter dağıttı.

Samsunspor, sosyal sorumluluk projeleri kapsamında İstiklal İlkokulu'nda defter ve boyama kitabı dağıtım etkinliği düzenledi. Renkli görüntülere sahne olan programda minik öğrenciler, kırmızı-beyaz boyalı yüzleri ve bando gösterileriyle etkinliğe renk kattı. Lansman için okula gelen Samsunspor Başkanvekili Veysel Bilen, futbolcular Samet Onur, Enes Albak, Haluk Mustafa Tan ve Antoine Sekongo, kırmızı-beyaz defterleri öğrencilere hediye ettiler.

Etkinlik sonrası açıklamalarda bulunan Samsunspor Başkanvekili Veysel Bilen, 'Geçen yıl başlattığımız 'Bu şehrin çocukları Samsunsporludur' mottomuzun ışığında, okula başlayan yeni kardeşlerimize boyama kitabı, ilkokul öğrencilerimize de 1. sınıftan başlayarak defter takdimimizi tamamlamış bulunuyoruz. Asıl amacımız yeni nesil Samsunspor gençliğini, Samsunspor taraftarlığını ve aidiyet duygusunu geliştirmek. İlkokul çağından başlayarak attığımız bu tohumların meyvelerini yıllar sonra alacağımıza inanıyoruz. 2026-2027 eğitim-öğretim yılı için tüm öğrencilere başarı diliyorum' dedi.

Öğrencilere başarılı bir eğitim hayatı dileyen futbolcular ise, Samsunspor'a verilen desteğin devam etmesi temennisinde bulundular.