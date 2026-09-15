Tera Portföy’den yatırımcılara kritik uyarı: Sosyal medyadaki her bilgiye itibar etmeyin

Faiz kararı öncesi borsada kritik eşik aşıldı: Gözler 14 bin 800’de

Borsada sosyal medya soruşturması: 9 hisse için 4 kişi gözaltında

Bunlar da ilginizi çekebilir

Kim Bu 27 Zengin Türk? Revolut Skandalında Türkiye Şoku!

Tera’dan Pusula için kritik açıklama: Devir tamamlanmadı, fonlar hâlâ Tera’nın yönetiminde değil!

Şirket batarsa fon da mı batar? Yatırım fonlarında parası olanlar ne yapacak?

Süper Lig'de 7-16. hafta programı şöyle:

Federasyondan yapılan açıklamada; İstanbul Valiliği İl Emniyet Müdürlüğü'nün 14 Eylül tarihli yazısı doğrultusunda, 25 Ekim Pazar günü İstanbul genelinde yapılacak yoğun etkinliklerde alınacak emniyet tedbirleri dikkate alınarak Galatasaray ile Fenerbahçe arasındaki derbi müsabakasının, 26 Ekim Pazartesi günü oynanmasına karar verildiği açıklandı.

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Süper Lig'de 7 ila 16. haftalar arası oynanacak maçların programını internet sitesinden duyurdu. Yapılan açıklamada, 9. haftada Galatasaray ile Fenerbahçe arasındaki derbi müsabakasının 26 Ekim Pazartesi günü saat 21.30'da, 13. haftadaki Beşiktaş - Galatasaray derbisinin ise 30 Kasım Pazartesi günü saat 21.00'de oynanacağı ifade edildi.

Copyright © 2023. Her hakkı saklıdır.