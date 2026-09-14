Türkiye’de de teslimatlarına başlanan Mercedes-Benz eActros 600’ün yanı sıra fuarda ilk kez tanıtılan Mercedes-Benz eActros Lowliner’ı da ziyaretçilerle buluşturan marka; batarya elektrikli taşımacılıktan alternatif güç aktarma çözümlerine, güvenlik teknolojilerinden dijital hizmetlere uzanan geniş ürün ve hizmet portföyünü sektörün beğenisine sunuyor.

Mercedes-Benz Türk’ün çatı şirketi Daimler Truck, Hannover’de düzenlenen IAA Transportation 2026’da emisyonsuz taşımacılığın dönüşümüne yönelik ürün ve hizmetlerini sergiliyor. Kamyonun 130 yıllık gelişim yolculuğunu bugünün batarya elektrikli taşımacılık çözümleriyle bir araya getiren marka, fuarda Türkiye’de de teslimatlarına başlanan Mercedes-Benz eActros 600’ün yanı sıra yüksek hacimli taşımacılık uygulamaları için geliştirilen eActros Lowliner’ı ilk kez geniş bir kitleyle buluşturuyor.

Batarya elektrikli taşımacılık çözümlerinden dijital hizmetlere, güvenlik teknolojilerinden şarj altyapısına kadar geniş bir ürün ve hizmet portföyünü sergileyen Daimler Truck’ın fuar programında ayrıca kamyonun 130. yılına özel sınırlı olarak üretilen seri, yeni nesil güvenlik sistemleri, Powerliner güç aktarma sistemi, TruckCharge ve dijital filo yönetimi çözümleri de yer alıyor. Daimler Truck’ın hidrojen yakıt hücreli araçlar teknolojisindeki çalışmalarının güncel örneği olan Mercedes-Benz NextGenH2 Truck da ziyaretçilerle buluşuyor.

Mercedes-Benz eActros 600 gerçek müşteri operasyonlarında 160 milyon kilometreyi aştı

Daimler Truck’ın uzun yol taşımacılığı için geliştirdiği batarya elektrikli Mercedes-Benz eActros 600, fuarın öne çıkan modelleri arasında yer alıyor. 2024 yılı sonunda seri üretimin başlamasından bu yana Avrupa’daki müşteri operasyonlarında 160 milyon kilometrenin üzerinde yol kat eden araç, emisyonsuz taşımacılığın günlük lojistik operasyonlarda başarıyla uygulanabilirliğini ortaya koyuyor.

Baştan sona elektrikli mimariyle geliştirilen Mercedes-Benz eActros 600; 600 kWh kullanılabilir LFP batarya kapasitesi ve yüksek enerji verimliliği sağlayan elektrik motorlu aks (eAxle) teknolojisiyle, ara şarj olmadan 500 kilometrelik menzil* sunuyor. Uygun şarj altyapısı ve yasal sürüş molaları sırasında gerçekleştirilen ara şarjlarla günlük 1.000 kilometrenin üzerindeki mesafeler de mümkün hale geliyor.

Türkiye’de de müşteri teslimatları gerçekleştirilmeye başlanan Mercedes-Benz eActros 600, farklı sektörlerde faaliyet gösteren şirketlerin emisyonsuz taşımacılığa geçiş sürecinde kullanılmaya başlandı. Mercedes-Benz Türk, araç teslimatının ötesine geçen yaklaşımıyla müşterilerine operasyon ve rota analizi, sürücü eğitimleri ve satış sonrası hizmetleri kapsayan kapsamlı bir mobilite danışmanlığı desteği sunuyor. Mercedes-Benz Türk Aksaray Ar-Ge Merkezi de Türkiye yollarında gerçekleştirdiği uzun yol testleriyle Mercedes-Benz eActros 600’ün küresel geliştirme ve doğrulama süreçlerinde önemli bir rol üstleniyor. Merkez, 2023 yılından bu yana Daimler Truck organizasyonu içerisinde elektrikli araçlar için uzun yol testi onayı veren tek merkez konumunda bulunuyor ve sağladığı mühendislik katkısıyla elektrikli ağır ticari araçların geliştirilmesine destek veriyor.

Fuarda Mercedes-Benz eActros 600’e, daha kısa menzil ihtiyacı bulunan ve yüksek faydalı yük kapasitesini önceliklendiren operasyonlar için geliştirilen Mercedes-Benz eActros 400 de eşlik ediyor. Böylece Daimler Truck, farklı kullanım profillerine yönelik emisyonsuz taşımacılık çözümlerini aynı platformda sunuyor.

Kamyonun 130. yılına özel sınırlı olarak üretilen seri

Daimler Truck, Gottlieb Daimler’in 1896 yılında kamyonu icat etmesinin 130. yılını, IAA Transportation 2026’da tanıttığı “130 Years Trucks Edition” ile kutluyor. Dünya genelinde yalnızca 400 adet üretilecek olan özel seri, Mercedes-Benz Actros L ve eActros 600 temel alınarak geliştirildi.

Daimler Truck’ın ilk kez hem dizel motorlu hem de batarya elektrikli seçenekleriyle sunduğu özel seri; markanın tarihinden ilham alan tasarım unsurlarını ProCabin’in modern kabin yaklaşımıyla bir araya getiriyor.

Yüksek hacimli taşımacılık için Mercedes-Benz eActros Lowliner

Daimler Truck, yüksek hacimli taşımacılığa yönelik geliştirdiği Mercedes-Benz eActros Lowliner’ı IAA Transportation 2026’da ilk kez geniş bir kitleye tanıtıyor. 4x2 çekici olarak sunulan modelde, optimize edilen batarya yerleşimi sayesinde beşinci teker yüksekliği korunurken, mega treylerlerle yasal araç yüksekliği sınırları içinde üç metreye kadar iç yükleme yüksekliği sağlanabiliyor.

Model, eActros 600’de kullanılan elektrik motorlu aks teknolojisini, LFP batarya yapısını ve 800 volt elektrik mimarisini temel alıyor. İki batarya paketli Mercedes-Benz eActros 400 Lowliner daha yüksek faydalı yük kapasitesine odaklanırken, üç batarya paketli Mercedes-Benz eActros 600 Lowliner tam yüklü durumda yaklaşık 500 kilometre menzil* sunuyor.

Mercedes-Benz eActros 600 ile 45 bin kilometrelik dünya turu

Profesyonel kamyon sürücüsü ve içerik üreticisi Tobias Wagner, IAA Transportation 2026’nın ardından özel olarak modifiye edilmiş bir Mercedes-Benz eActros 600 ile dünya turuna çıkacak. Yaklaşık bir yıl sürmesi planlanan yolculukta beş kıtada yaklaşık 30 ülkeyi geçerek 45 bin kilometre yol kat edilmesi ve en fazla 80 şarj molası verilmesi hedefleniyor.

Almanya’dan başlayacak rota Türkiye’den de geçerek Asya, Avustralya ve Amerika kıtalarına uzanacak. Proje, batarya elektrikli uzun yol taşımacılığının farklı iklim ve altyapı koşullarındaki kullanımını gözlemlemeyi, operasyonel deneyim toplamayı ve batarya elektrikli ağır ticari araçların uzun mesafelerdeki potansiyelini görünür kılmayı amaçlıyor.

Emisyonsuz taşımacılıkta çoklu teknoloji yaklaşımı

Daimler Truck’ın hidrojen yakıt hücreli taşımacılık alanındaki yeni adımı Mercedes-Benz NextGenH2 Truck da fuarda sergilenen yenilikler arasında yer alıyor. Müşteri operasyonlarında kullanılmak üzere 100 araçlık sınırlı bir ön seri üretim planlanan araç, Daimler Truck’ın emisyonsuz taşımacılığa yönelik çoklu teknoloji yaklaşımının önemli bir parçasını oluşturuyor.

Güvenlik ve verimlilik odaklı yeni teknolojiler

Daimler Truck, IAA Transportation 2026’da Aktif Çapraz Trafik Asistanı** ve Aktif Yan Görüş Asistanı 3 (Frenleme Özellikli) *** gibi yeni nesil güvenlik destek sistemlerini de tanıtıyor. Özellikle kavşaklar ve dönüşler gibi kritik trafik senaryolarına odaklanan sistemler, kendi teknik sınırları dahilinde sürücüyü uyararak veya fren desteği sağlayarak olası çarpışmaların önlenmesine ya da etkilerinin azaltılmasına katkıda bulunuyor. Aktif Sürüş Asistanı 3**** ve kamera tabanlı Yorgunluk Algılama Asistanı 2***** ise gelişmiş sürüş desteği ve sürücü dikkat takibi özellikleriyle güvenliği daha ileri taşıyor.

Daimler Truck, motor, şanzıman ve aksın entegre bir sistem olarak geliştirildiği yeni nesil Powerliner güç aktarma sistemini de sergiliyor. Artırılmış güç ve torku daha yüksek yakıt verimliliğiyle bir araya getirmesi hedeflenen sistemin; yüzde 4’e varan yakıt tasarrufu sağlayarak işletme maliyetlerinin ve CO₂ emisyonlarının azaltılmasına katkıda bulunması, sürüş performansını ve operasyonel verimliliği daha da ileri taşıması amaçlanıyor.

Şarj, bağlantı ve dijital hizmetlerde bütüncül ekosistem

TruckCharge; danışmanlık, şarj altyapısı planlaması, donanım, operasyon ve dijital çözümleri kapsayan hizmetleriyle şirketlere filo elektrifikasyonu yolculuğunun her aşamasında destek sunuyor. Daimler Truck’ın dijital hizmetleriyle entegre çalışan TruckCharge, araçları, şarj altyapısını ve filo operasyonlarını birbirine bağlayan bütüncül bir ekosistem oluşturuyor.

My TruckPoint müşteri portalı, Fleetboard filo yönetim sistemi ve My TruckPoint portalı sayesinde erişilen ve aktif edilen TruckLive hizmetiyle kamyon müşterilerine araçlarını, bakım süreçlerini ve filo operasyonlarını dijital çözümlerle daha verimli yönetme imkânı sunuluyor. Türkiye’de aracın garanti süresi boyunca ücretsiz sunulan TruckLive ile bağlantılı araç hizmetlerini müşterileriyle buluşturan Mercedes-Benz Türk, Fleetboard’ın gelişmiş filo yönetim çözümleriyle işletmelerin operasyonel verimliliğini artırarak dijital dönüşümü filo yönetimine taşıyor. My TruckPoint, TruckLive ve Fleetboard ekosisteminin sunduğu entegre çözümler; araçlar, bağlantı hizmetleri, servis süreçleri ve filo yönetimini tek çatı altında buluşturarak müşterilere daha yüksek görünürlük ve operasyonel kontrol sağlıyor. Araç ve filo performansının anlık takibi ve optimize edilmiş bakım planlaması gibi özellikler sayesinde işletmelerin araç kullanılabilirliğini artırmaları ve filolarını daha verimli yönetmeleri destekleniyor.