Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2025 yılına ilişkin Sektör Bilançoları sonuçlarını açıkladı. Veriler, firmaların sayısının yanı sıra aktif büyüklüğü, öz kaynakları, net satışları ve kârlılıklarına ilişkin önemli göstergeleri ortaya koydu.

En fazla firma ticaret sektöründe

Sektör Bilançoları sonuçlarına göre 2025 yılında toplam 1 milyon 150 bin 191 firma bulunuyor. Bu firmaların 356 bin 973’ü toptan ve perakende ticaret sektöründe faaliyet gösterdi.

İmalat sektöründeki firma sayısı 185 bin 933 olurken, diğer sektörlerdeki firmalarla birlikte toplam firma sayısı 1,15 milyonu aştı.

En yüksek aktif büyüklük imalatta

Firmaların toplulaştırılmış bilançosuna göre 2025 yılında tüm sektörlerin toplam aktif büyüklüğü 123 trilyon 970 milyar 539 milyon TL olarak gerçekleşti.

Kısa ve uzun vadeli yabancı kaynakların toplamı 67 trilyon 229 milyar 429 milyon TL olurken, toplam öz kaynaklar 56 trilyon 741 milyar 110 milyon TL'ye ulaştı.

Sektörler arasında en yüksek aktif büyüklüğüne 33 trilyon 54 milyar 231 milyon TL ile imalat sektörü sahip oldu. İmalatı, 25 trilyon 89 milyar 616 milyon TL aktif büyüklüğüyle toptan ve perakende ticaret sektörü izledi.

Öz kaynaklarda da imalat sektörü 15 trilyon 425 milyar 939 milyon TL ile ilk sırada yer aldı. Toptan ve perakende ticaret sektörü 8 trilyon 793 milyar 885 milyon TL ile ikinci, mesleki, bilimsel ve teknik faaliyetler sektörü ise 8 trilyon 446 milyon TL ile üçüncü oldu.

En yüksek net kâr imalatta

2025 yılında tüm sektörlerdeki firmaların toplulaştırılmış dönem net kârı 2 trilyon 237 milyar 612 milyon TL olarak hesaplandı.

İmalat sektörü 873 milyar 989 milyon TL ile en yüksek net kârı elde eden sektör oldu. Toptan ve perakende ticaret sektörünün net kârı 676 milyar 724 milyon TL, inşaat sektörünün net kârı ise 229 milyar 69 milyon TL olarak gerçekleşti.

Bazı sektörlerde ise yıl zarar ile tamamlandı. Ulaştırma ve depolama sektörünün net zararı 107 milyar 223 milyon TL olurken, gayrimenkul faaliyetleri sektöründe net zarar 43 milyar 693 milyon TL olarak kaydedildi.

Firmaların toplam net satışı 107,7 trilyon TL

TÜİK verilerine göre Sektör Bilançoları kapsamında yer alan tüm firmaların 2025 yılındaki toplam net satışları 107 trilyon 724 milyar 696 milyon TL'ye ulaştı.

Firmaların toplam faaliyet kârı ise 5 trilyon 571 milyar 364 milyon TL olarak gerçekleşti.

Veriler, 2025 yılında Türkiye'deki firmaların toplam satış hacminin ve faaliyet kârlılığının yüksek seviyelere ulaştığını ortaya koydu.