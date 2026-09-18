İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, 'Yeni atanan ve görev yerleri değişen emniyet müdürlerimize başarılar diliyorum' dedi.

Bakan Çiftçi, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, 'Emniyet teşkilatımıza hayırlı olsun. Muhterem Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın tensip ve takdirleriyle hazırlanan Emniyet Müdürleri Kararnamemiz, Resmi Gazete'de yayımlandı. Görevlerini tamamlayan emniyet müdürlerimize hizmetleri için teşekkür ediyor; yeni atanan ve görev yerleri değişen emniyet müdürlerimize başarılar diliyorum. Aziz milletimizin huzuru ve güvenliği için kararlılıkla çalışmaya devam edeceğiz' ifadelerini kullandı.