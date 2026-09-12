Kapanışta Dow Jones endeksi yüzde 0,98 artışla 52 bin 573,29 puana yükseldi. S&P 500 yüzde 0,86 değer kazanarak 7 bin 656,98 puana, Nasdaq endeksi ise yüzde 0,96 yükselişle 26 bin 333,04 puana ulaştı.

Orta Doğu'da artan gerilim nedeniyle hafta boyunca sert yükselen petrol fiyatları ise haftanın son işlem gününde geriledi. Brent petrolün varil fiyatı yüzde 2,7 düşüşle 104,70 dolara, Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün varil fiyatı da yüzde 2,1 azalışla 100,36 dolara indi.

Gözler ABD enflasyonunda

ABD'de açıklanan verilere göre Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE), ağustosta aylık bazda yüzde 0,4, yıllık bazda ise yüzde 3,4 arttı. Enerji ve gıda fiyatlarının hariç tutulduğu çekirdek enflasyon aylık yüzde 0,3 ile piyasa beklentilerinin üzerinde gerçekleşti.

Enflasyon verilerinin ardından para piyasalarında, Fed'in gelecek hafta faiz artırımına gidebileceğine ilişkin beklentiler güçlendi. ABD'nin 10 yıllık tahvil faizi de yüzde 4,99'un üzerine çıkarak Ekim 2023'ten bu yana en yüksek seviyesini gördü. Tahvil faizi daha sonra yüzde 4,97 seviyesinde dengelendi.

Tüketici güveni geriledi

Michigan Üniversitesi tarafından ölçülen tüketici güven endeksi de eylülde 47,8'e gerileyerek beklentilerin altında kaldı. Tüketicilerin kısa vadeli enflasyon beklentisi ise yüzde 4'ten yüzde 4,6'ya yükseldi.

Öte yandan ABD federal hükümetinin bütçe açığı, ağustosta geçen yılın aynı ayına göre yüzde 52 azalarak 167 milyar dolar oldu.

Bu gelişmelerin yanı sıra petrol fiyatlarındaki geri çekilmenin de etkisiyle ABD borsalarında üç ana endeks günü pozitif bölgede tamamladı.