İstanbul Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, mali suçlar kapsamında yürütülen soruşturma çerçevesinde operasyon gerçekleştirdi.

Operasyonda Tera Holding Genel Müdür Yardımcısı İbrahim Bekçi gözaltına alındı. Ekiplerin bazı şüphelilerin ikametlerinde de arama yaptığı öğrenildi.

EMRE TEZMEN'E YURT DIŞI YASAĞI

Operasyonun ardından Tera Yatırım Holding Yönetim Kurulu Başkanı Emre Tezmen hakkında yurt dışına çıkış yasağı uygulanmasına karar verildi.

Öte yandan Sermaye Piyasası Kurulu'nun (SPK) 17 Eylül 2026 tarihli kararında, Tera Portföy bünyesinde görev yapan İbrahim Bekçi hakkında 2 yıl süreyle işlem yasağı uygulanması ve sahip olduğu lisansın iptal edilmesi kararlaştırılmıştı.

Bekçi, SPK kararının ardından yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan isim oldu.

DESTEK GRUBU ŞİRKETLERİNDE DE ARAMA

Operasyon kapsamında Destek Holding, Destek Finans, Destek Kripto Varlık ve Destek Yatırım isimli şirketlerin iş yerlerinde de arama gerçekleştirildi.

Soruşturmanın kapsamına ve gözaltına alınan şüphelilere ilişkin yeni bilgilerin ilerleyen saatlerde netleşmesi bekleniyor.

SPK 130 YATIRIM FONUNUN TASFİYESİNE KARAR VERDİ

SPK, 17 Eylül 2026 tarihli kararında 7 portföy yönetim şirketinin TEFAS'ta işlem gören yatırım fonlarına yönelik önemli tedbirler açıklamıştı.

Karar kapsamında Tera Portföy Yönetimi AŞ, Pusula Portföy Yönetimi AŞ, Hedef Portföy Yönetimi AŞ, Atlas Portföy Yönetimi AŞ, A1 Portföy Yönetimi AŞ, Pardus Portföy Yönetimi AŞ ve Bulls Portföy Yönetimi AŞ tarafından kurulan ve TEFAS'ta işlem gören tüm yatırım fonlarının alım ve satım işlemleri durduruldu.

Kurul ayrıca kararda unvanları belirtilen 130 yatırım fonunun tasfiye edilmesine karar verdi. Söz konusu fonların tasfiye işlemlerinin SPK tarafından belirlenecek yöntem ve esaslar çerçevesinde yürütüleceği belirtildi.