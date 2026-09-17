Türkiye’de hava ambulans hizmetleri alanında faaliyet gösteren Red Star Havacılık Hizmetleri A.Ş. hakkında mahkeme tarafından denetim kayyumu atanmasına karar verildi. Şirketin mevcut yönetiminin görevine devam edeceği, kayyumun ise mahkemece belirlenen yetki çerçevesinde şirket faaliyetlerini ve kritik işlemlerini denetleyeceği bildirildi.

Airporthaber’in aktardığı bilgilere göre atanan kayyum, şirket yönetiminin önemli kararlarını ve mali işlemlerini inceleyebilecek. Yetkinin kapsamına bağlı olarak bazı işlemlerin onaylanması sürecinde de görev alabilecek olan kayyum, gerekli gördüğü durumlarda söz konusu işlemlere itiraz edebilecek.

Şirketin yüzde 49’u Gulf Helicopters’a ait

1989 yılında kurulan Red Star Havacılık Hizmetleri A.Ş.’nin en büyük hissedarı Katar merkezli Gulf Helicopters. Şirkette Gulf Helicopters’ın yüzde 49 oranında payı bulunuyor.

Red Star Havacılık, Sağlık Bakanlığı’na 2017 yılından itibaren ambulans uçak hizmeti sağlamasıyla öne çıkarken, şirket 2022 yılında Hava Ambulans Şirketi Ödülü’ne de layık görüldü.

Sağlık Bakanlığı ihaleleri gündeme gelmişti

Şirketin Sağlık Bakanlığı tarafından düzenlenen hava ambulans hizmeti ihalelerine 2016-2022 döneminde katıldığı ve çeşitli yıllarda ihaleler aldığı belirtildi.

Geçmiş yıllarda kamuoyuna yansıyan bilgilere göre Red Star Havacılık’ın söz konusu ihalelerde aldığı tutarlar şöyle:

2016: 1 milyon 912 bin TL

1 milyon 912 bin TL 2017: 11 milyon 516 bin TL

11 milyon 516 bin TL 2018: 126 milyon 914 bin TL

126 milyon 914 bin TL 2019: 17 milyon 200 bin TL

17 milyon 200 bin TL 2021: 55 milyon 80 bin TL

55 milyon 80 bin TL 2022: 215 milyon 190 bin TL

Şirketin aldığı ihaleler özellikle 2021 yılında kamuoyunda tartışma konusu olmuştu. Dönemin Sağlık Bakanı Fahrettin Koca da şirketin ortaklık yapısı ve Sağlık Bakanlığı ile gerçekleştirdiği yüksek tutarlı ihaleler üzerinden bazı eleştirilerle karşı karşıya kalmıştı.

Mahkemenin denetim kayyumu kararı sonrasında şirketin faaliyetlerinin nasıl sürdürüleceği ve kayyumun görev kapsamının hangi işlemleri içereceği ise kararın uygulanmasıyla netleşecek.