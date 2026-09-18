İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, Kırıkkale'deki görevi sırasında meydana gelen trafik kazasında şehit olan polis memuru Batuhan Sarıyalçınkaya için başsağlığı mesajı yayımladı.

Bakan Çiftçi, sosyal medya hesabından yayımladığı başsağlığı mesajında, 'Milletimizin başı sağ olsun. Kırıkkale Olay Yeri İnceleme Şube Müdürlüğü kadrosunda görevli polis memuru Batuhan Sarıyalçınkaya, görevi sırasında bir aracın çarpması sonucu yaralanmış kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit olmuştur. Şehidimize Allah'tan rahmet; kederli ailesine, Kahraman emniyet teşkilatımıza ve milletimize başsağlığı diliyorum. Şehidimizin makamı ali olsun' ifadelerini kullandı.