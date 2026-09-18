UEFA Avrupa Ligi'nin ilk haftasında sahasında Fransız temsilcisi Olympique Marsilya'yı 4-1 mağlup eden Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi ve Süper Lig'de iç sahada oynadığı 7 maçı da kazanmayı başardı.

Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi'nin ilk haftasında sahasında Fransız takımı Olympique Marsilya ile karşılaştı. Siyah-beyazlılar mücadeleyi İlhan Fakılı, Vaclav Cerny, Amir Murillo ve Ernest Poku'nun golleriyle 4-1 kazandı.

Kartal, bu skorla evinde oynadığı müsabakalarda kayıp yaşamadın yoluna devam etmeyi sürdürdü. Siyah-beyazlı takım, bu sezon UEFA Avrupa Ligi ve Süper Lig'de iç sahada oynadığı 7 maçı da kazandı.

Avrupa kupalarında Midtjylland ile Hradec Kralove'yi 1-0, Kauno Zalgiris'i 3-0, son olarak da Marsilya'yı 4-1 yenen Beşiktaş, ligde ise Eyüpspor'u 1-0, Çorum FK'yi 6-2 ve Erzurumspor FK'yi 3-0 mağlup etti. Dolmabahçe'de yoluna kayıpsız devam eden siyah-beyazlılar, taraftarı önünde 19 gol atarken, kalesinde 3 gole engel olamadı.