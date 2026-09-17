SPK, Borsa İstanbul piyasalarında son dönemde yaşanan gelişmelerin ardından yatırımcıların hak ve yararlarının korunması amacıyla yeni tedbirler aldı. Kurulun kararına göre Tera Portföy, Pusula Portföy, Hedef Portföy, Atlas Portföy, A1 Portföy, Pardus Portföy ve Bulls Portföy tarafından kurulan ve katılma payları TEFAS'ta işlem gören tüm yatırım fonları işleme kapatıldı.

SPK ayrıca belirlenen fonların tasfiye edilmesine karar verdi. Tasfiye kapsamına alınan fonlar arasında serbest fonlar ile para piyasası fonları da bulunuyor.

130 fon hangi şirketlere ait?

SPK'nın açıkladığı dağılıma göre tasfiye kararı verilen fonların portföy yönetim şirketlerine göre dağılımı şöyle:

Tera Portföy: 5 fon

5 fon Pusula Portföy: 12 fon

12 fon Hedef Portföy: 31 fon

31 fon Atlas Portföy: 16 fon

16 fon A1 Portföy: 9 fon

9 fon Bulls Portföy: 15 fon

15 fon Pardus Portföy: 42 fon

Böylece tasfiye kararı toplam 130 yatırım fonunu kapsıyor.

826 milyar liralık büyüklük

Tasfiye kapsamındaki fonların toplam portföy büyüklüğünün yaklaşık 826 milyar lira olduğu aktarılıyor. Bu tutar, güncel dolar kuru üzerinden hesaplandığında yaklaşık 17 milyar dolara karşılık geliyor. Fonlarda bulunan yatırımcı sayısının ise yaklaşık 550 bin seviyesinde olduğu belirtiliyor.

Dolayısıyla SPK'nın kararı yalnızca fon yönetim şirketlerini değil, yüz binlerce yatırımcıyı ilgilendiren geniş kapsamlı bir süreci başlatmış durumda.

Yatırımcıların parası ne olacak?

Tasfiye kararı, fonların belirlenen yöntem çerçevesinde tasfiye edilmesi anlamına geliyor. Ancak SPK henüz tasfiye işlemlerinin hangi yöntemle ve hangi takvim içerisinde gerçekleştirileceğini açıklamadı. Kurulun açıklamasında yalnızca söz konusu fonların "Kurulca tayin edilecek yöntem ile" tasfiye ettirileceği belirtildi.

Bu nedenle yatırımcıların fonlarındaki paralarını hangi tarihte ve hangi süreç üzerinden alacağı konusunda şu aşamada kesin bir tarih bulunmuyor.

Piyasa uzmanlarının değerlendirmelerine göre tasfiye sürecinde önce fonların bünyesindeki varlıkların belirlenmesi, ardından bu varlıkların nakde dönüştürülmesi ve elde edilen tutarın yatırımcıların fondaki payları oranında dağıtılması gerekiyor. Özellikle hisse senedi ağırlıklı fonlarda varlıkların nakde çevrilmesi sürecinin daha uzun sürebileceği ifade ediliyor. Habertürk'e konuşan kaynaklar bazı fonlarda sürecin 2-3 aya kadar uzayabileceğini değerlendirirken, bunun SPK tarafından açıklanmış resmi bir takvim olmadığının altını çizmek gerekiyor.

SPK'dan borsaya bir başka kritik düzenleme

SPK'nın aynı karar setinde kredili sermaye piyasası aracı işlemlerine ilişkin de geçici bir düzenleme yapıldı.

Buna göre aracı kurumlar, kendi risk politikaları ve müşteri taleplerini gözetmek kaydıyla, ikinci bir duyuruya kadar ve en geç 2 Ekim 2026 seans sonuna kadar, kredili işlemlerde uygulanacak asgari özkaynak oranını yüzde 20 olarak uygulayabilecek. Mevcut düzenlemede söz konusu oran yüzde 35 seviyesindeydi.

SPK'nın tasfiye işlemlerinin yöntemi ve uygulanacak takvime ilişkin önümüzdeki süreçte ayrıca açıklama yapması bekleniyor.