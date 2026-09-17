Şirket, kararın finansal yükümlülüklerini yerine getirememe veya temerrüt kaynaklı olmadığını belirterek likidite sorunu bulunmadığını bildirdi.

Hedef Portföy Yönetimi A.Ş., SPK’nın 17 Eylül tarihli kararı sonrasında yatırımcıları ve kamuoyunu bilgilendiren bir açıklama yayımladı. Şirket, TEFAS’ta işlem gören ve kendi tarafından kurulan yatırım fonlarının alım-satım işlemlerinin durdurulmasına ilişkin sürecin SPK’nın belirleyeceği esaslar çerçevesinde yürütüleceğini açıkladı.

“Likidite problemimiz bulunmuyor”

Hedef Portföy açıklamasında özellikle şirketin finansal durumuna ilişkin iddialara yanıt verdi. SPK kararının şirketin finansal yükümlülüklerini karşılama kapasitesiyle veya herhangi bir temerrüt durumuyla bağlantılı olmadığı vurgulandı.

Şirket, faaliyetlerinin devamlılığı ve fonların ödeme gücü açısından herhangi bir likidite problemi bulunmadığını belirtti. Açıklamada, Hedef Portföy’ün güçlü özkaynak ve finansal yapısıyla faaliyetlerini sürdürdüğü ifade edildi.

Fonların işlemleri durduruldu

SPK kararı kapsamında Hedef Portföy’ün TEFAS’ta işlem gören fonlarının alım ve satım işlemleri durduruldu. Kurul kararında tasfiye edilmesi öngörülen fonlar için ise sürecin SPK tarafından belirlenecek yöntem ve esaslara göre yürütüleceği belirtildi.

Hedef Portföy, tasfiye sürecinde yatırımcıların hak ve menfaatlerinin korunmasının temel öncelik olduğunu açıkladı.

SPK ile koordinasyon mesajı

Şirket, kararın uygulanması konusunda SPK ve ilgili kurumlarla iş birliği içinde hareket edildiğini bildirdi. Karara uyum için gerekli adımların atıldığı belirtilirken, süreçteki gelişmelerin KAP ve şirketin resmi iletişim kanalları üzerinden yatırımcılarla paylaşılacağı duyuruldu.

Hedef Portföy ayrıca sermaye piyasalarının şeffaf, güvenilir ve istikrarlı işleyişine bağlılığını sürdüreceğini vurguladı.