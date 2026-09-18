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Poku, bu golle siyah-beyazlı forma altında 3. maçında ilk golünü kaydetti. Poku, Süper Lig'de Çorum FK ve Erzurumspor FK maçlarında forma giymişti. 22 yaşındaki oyuncunun Çorum FK mücadelesinde attığı gol ofsayt gerekçesiyle iptal edildi.

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Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi'nin ilk haftasında sahasında Fransız takımı Olympique Marsilya'yı 4-1 mağlup etti. Kartal'ın golleri 15. dakikada İlhan Fakılı, 56. dakikada Vaclav Cerny, 59. dakikada Amir Murillo ve 81. dakikada Ernest Poku'dan geldi.

Beşiktaş'ın, UEFA Avrupa Ligi'nin ilk haftasında sahasında Fransız ekibi Marsilya'yı 4-1 yendiği maçta takımının son golünü kaydeden Ernest Poku, siyah-beyazlı formayla ilk kez gol sevinci yaşadı.

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